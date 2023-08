PBB Jatim Usulkan Yusril Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra Pasrahkan ke Ketua Dewan Pembina

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Posisi calon wakil presiden (cawapres) sebagai pendamping Prabowo Subianto pada Pemilu 2024, masih sangat terbuka. Kini satu lagi nama Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) pendamping Prabowo Subianto muncul, yaitu dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Sebagai salah satu partai pendukung pencapresan Prabowo, PBB mengusulkan Ketua Umum mereka, Yusril Ihza Mahendra sebagai Bacawapres.

Hal ini disampaikan Ketua DPW PBB Jawa Timur, Masduki dalam pertemuan dengan Gerindra Jawa Timur di Kantor DPW PBB Jawa Timur. "Dari PBB, kami mengusulkan Pak Yusril. Sekalipun, Pak Yusril juga sudah menyampaikan bahwa (nama Bacawapres) juga diusulkan kepada Pak Prabowo," kata Masduki.

Ia menegaskan, nama Cawapres tak masuk dalam salah satu syarat untuk mendukung Prabowo di Pemilihan Presiden. Dengan kata lain, PBB akan mendukung pemenangan Prabowo, khususnya di Jawa Timur. "Kami all out dukung Prabowo. Kita memang usul Yusril sebagai cawapres Prabowo, tapi kalau memang dengan cawapres lain, ya kita tetap all out," tegasnya.

Ia menegaskan, siapapun yang akan dipilih Prabowo akan memperbesar peluang di Pemilihan Presiden. Termasuk menuju kemenangan 65 persen suara di Jawa Timur. "Insya Allah Prabowo Presiden, wis wayahe (sudah waktunya)," katanya.

Menjawab harapan PBB Jawa Timur, Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad menegaskan bahwa kewenangan memilih Cawapres berada di tangan Prabowo sebagai Capres sekaligus pimpinan partai.

"Berdasarkan keputusan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) DPP (Gerindra) dan konstitusi kami, AD/ART, sudah jelas bahwa setiap keputusan strategis akan menjadi kewenangan Ketua Dewan Pembina," kata Sadad.

"Termasuk dalam menentukan siapa Calon Wakil Presiden mendatang. Siapapun yang diputuskan Ketua Dewan Pembina, dalam hal ini Bapak Prabowo Subianto, DPD Gerindra Jawa Timur akan samina wa athona," tandas Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Nama Yusril menambah panjang daftar bursa Bacawapres potensial pendamping Prabowo. Sebelumnya, ada beberapa nama lain yang juga diunggulkan sebagai pendamping Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Mengutip hasil Survey Litbang Kompas terbaru misalnya, ada nama Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka; dan beberapa tokoh lain.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman memastikan bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tetap memiliki hak menentukan bakal calon wakil presiden (cawapres) di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Apalagi setelahh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres).

"Jadi gini, tentu dong (Cak Imin berhak tentukan cawapres). Misalnya, kalau kita rujukannya piagam Sentul, Cak Imin dengan Pak Prabowo, ya tentunya dua orang (menentukan pasangan calon)," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023) dikutip dari Kompas.

Habiburokhman juga memastikan bahwa hak Muhaimin Iskandar sama sekali tidak dibatasi pasca bergabungnya Golkar dan PAN.

Menurutnya, soal siapa bakal cawapres KKIR tidak akan menemukan kesepakatan tanpa persetujuan Cak Imin. "Tidak (hak Cak Imin tentukan cawapres tak dibatasi), karena tidak akan keluar nama cawapres di koalisi ini tanpa persetujuan Cak Imin dan PKB. Jadi tidak ada yang ditinggalkan," ujarnya menegaskan.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini lantas menyatakan bahwa penentuan bakal cawapres KKIR masih sama seperti koalisi itu pertama kali dibentuk oleh Gerindra dan PKB. "Ya secara prinsip sama kok, enggak ada perbedaan," katanya. *****