Lirik Sholawat
Lirik Ya Sayyidi Ya Rasulullah: Arab, Latin dan Terjemahan
Ya Sayyidi Ya Rasulullah adalah qasidah yang disusun oleh Imam Al-Hadad, di Indonesia dipopulerkan oleh Haddad Alwi dan Sulit.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Ya Sayyidi Ya Rasulullah adalah qasidah yang disusun oleh Imam Al-Hadad, di Indonesia dipopulerkan oleh Haddad Alwi dan Sulit.
Lirik Ya Sayyidi Ya Rasulullah bermakna pujian untuk Nabi Muhammad SAW dan doa agar mendapatkan syafa'at di hari kelak.
Bagaimana Lirik Ya Sayyidi Ya Rasulullah yang benar?
Berikut Liriknya lengkap dengan tulisan Arab, latin dan terjemahan.
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Ya Sayyidi Ya Rasulullah
يَاسَيِّدِ ي يَا رَسُو ل الله
Yâ Sayyidî Yâ Rosûlallâh
يَا مَنْ لَهُ الجَا ه عِندَ اللهُ
Yâ man lahul jâhu ‘indallâh
اِنَّ االمُسِيئِينَ قَدجَاؤُك
Innal musî-îna qod jâ-ûk
لِلذَّ نبِ يَستَغفِرُونَّ الله
Lidz-dzanbi yastaghfirûnallâh
يَا سَيِّدَالرُّسلِ هَادِينَا
Yâ sayyidar-rusli Hâdînâ
هَيابِغَارَه اِلَينَاالان
Hayyâ bighôroh ilainâl ãn
يَاهِمَّتَالسَّادَاتِ الاقطَاب
Yâ Himmatas-sâdatil aqthôf
مَعَادِنَ الصِّدْقِ وَالسِرِّ
Ma’âdinas-shidqi was-sirri
نَادِ الْمُهَاجِرْ صَفِيَّ اللّٰهْ
Naadil muhaajir shofiyyallah
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