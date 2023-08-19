Lirik Sholawat

Lirik  Ya Sayyidi Ya Rasulullah: Arab, Latin dan Terjemahan

Ya Sayyidi Ya Rasulullah adalah qasidah yang disusun oleh Imam Al-Hadad, di Indonesia dipopulerkan oleh Haddad Alwi dan Sulit.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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SURYA.CO.ID
Ilustrasi Lirik Sholawat 

SURYA.CO.ID - Ya Sayyidi Ya Rasulullah adalah qasidah yang disusun oleh Imam Al-Hadad, di Indonesia dipopulerkan oleh Haddad Alwi dan Sulit.

Lirik Ya Sayyidi Ya Rasulullah bermakna pujian untuk Nabi Muhammad SAW dan doa agar mendapatkan syafa'at di hari kelak.

Bagaimana Lirik Ya Sayyidi Ya Rasulullah yang benar?

Berikut Liriknya lengkap dengan tulisan Arab, latin dan terjemahan.

Baca juga: Lirik Sholawat - Shohibus Syafaah Arab dan Tulisan Latin

Ya Sayyidi Ya Rasulullah

يَاسَيِّدِ ي يَا رَسُو ل الله 
Yâ Sayyidî Yâ Rosûlallâh

يَا مَنْ لَهُ الجَا ه عِندَ اللهُ 
Yâ man lahul jâhu ‘indallâh

اِنَّ االمُسِيئِينَ قَدجَاؤُك
Innal musî-îna qod jâ-ûk

لِلذَّ نبِ يَستَغفِرُونَّ الله
Lidz-dzanbi yastaghfirûnallâh

يَا سَيِّدَالرُّسلِ هَادِينَا
Yâ sayyidar-rusli Hâdînâ

هَيابِغَارَه اِلَينَاالان
Hayyâ bighôroh ilainâl ãn

يَاهِمَّتَالسَّادَاتِ الاقطَاب
Yâ Himmatas-sâdatil aqthôf

مَعَادِنَ الصِّدْقِ وَالسِرِّ 
Ma’âdinas-shidqi was-sirri

نَادِ الْمُهَاجِرْ صَفِيَّ اللّٰهْ
Naadil muhaajir shofiyyallah

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Ya Sayyidi Ya Rasulullah
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sholawat
Arab
Latin
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Ya Sayyidi artinya
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