PROMO Kemerdekaan RI ke-78: Holand Bakery, Pizza HUT, Hokben hingga WingStop, Ada Diskon 78 Persen

SURYA.CO.ID - Di HUT Kemerdekaan RI ke-78 hari ini (17/8/2023), ada sejumlah promo menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Promo HUT Kemerdekaan RI ke-78 ini ditawarkan oleh beberapa restoran cepat saji, seperti Holand Bakery, Pizza HUT, Sour & Sally, Hokben, WingStop dan masih banyak lagi.

Ada potongan harga alias diskon hingga 78 persen.

Berikut ini daftar promo HUT Kemerdekaan RI ke-78 selengkapnya:

1. Holland Bakery

Semua produk Holland Bakery seharga 78 persen berlaku selama 2 hari (17 dan 18 Agustus).

*Syarat dan Ketentuan Berlaku:

-Berlaku untuk seluruh produk Holland Bakery

-Berlaku hanya tanggal 17 & 18 Agustus 2023

-Berlaku hanya untuk pembelian di tempat

-Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

-Tidak berlaku untuk pesan antar, delivery, gofood dan grabfood

2. KFC

Gerai ayam goreng KFC menyediakan berbagai promo untuk dine in maupun take away. Berikut promo yang diberikan KFC: