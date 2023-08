Aremu Menangi Derby Muhammadiyah Gresik di Honda DBL Surabaya 2023

DBL Indonesia

Suka cita tim putra SMA Muhammadiyah 1 Gresik lolos ke Playoffs, usai memenangkan laga do or die menghadapi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik pada Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Series - North Region di DBL Arena Surabaya, Minggu (6/8).