Puri is Possible SMAN 1 Puri Mojokerto Berani 'Lawan Arus' saat Tampil di DBL Dance Competition 2023

Penampilan berbeda ditunjukkan Puri Is Possible, tim dance dari SMAN 1 Puri Mojokerto, saat unjuk kemampuan pada ajang DBL Dance Competition dalam rangkaian Honda DBL with Kopi Good Day 2023 Seri Surabaya di DBL Arena.

SURYA.co.id - Tim Puri is Possible berani tampil beda saat beraksi di DBL Dance Competition 2023 bertema FYP (Fun, Youth, and Popular).

Tim dance dari SMAN 1 Puri Mojokerto ini menolak mengikuti arus dengan menyajikan konsep berbeda dibandingkan kompetitor lainnya.

Mengusung tema Grafiti, Puri is Possible ingin menonjolkan sisi lain dari perempuan.

Bukan kesan yang feminim, melainkan lebih berkesan tomboy.

“Kami memang sengaja bikin kontradiksi dari tema-tema feminim yang udah banyak dipakai sama tim lain. Tahun ini kita being a bad girl buat gambarkan Fun, Youth, and Popular,” ujar Elsa Ananta, member Puri is Possible.

Secara umum, Puri is Possible berhasil tampil beda.

Padahal, mereka hanya miliki waktu yang terbatas, mereka melakukan segala persiapan selama kurang dari dua minggu.

“Untuk mengejarnya, hampir setiap hari kami latihan dan durasinya itu bisa sampai malam. Lumayan banyak yang hampir tumbang, gara-gara terlalu terforsir,” ungkap Elsa.

Euforia di DBL Arena Surabaya selalu memengaruhi sedikit banyak perasaan gugup Puri is Possible.

Mengalahkan rasa nervous, Puri is Possible berhasil tampil all out.

“Jujur agak deg-deg an pas tau ada ribuan mata yang nonton kita langsung. Tapi kita bakal tetap melawan rasa itu buat mengawal tim basket SMAN 1 Puri,” tutupnya. (*)