Sixers Dance One Blood SMAN 6 Surabaya Sukses Hadapi Rintangan di DBL Dance Competition 2023

Aksi Sixers Dance One Blood (sebutan tim dance SMAN 6 Surabaya) saat tampil pada DBL Dance Competition 2023.

SURYA.co.id - BANYAK cerita perjuangan luar biasa dari peserta DBL Dance Competition 2023 demi totalitas mereka menyuguhkan penampilan terbaik.

Meskipun harus survive dengan berbagai hambatan dan rintangan, mereka umumnya punya tekad luar biasa.

Dengan tujuan tampil all out pada gelaran Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Series-North Region.

Seperti yang dialami Sixers Dance One Blood (sebutan tim dance SMAN 6 Surabaya).

Sempat bermasalah dengan kostum yang tidak sesuai konsep awal.

“Awalnya kostum kita warna biru aja, tapi tiba-tiba ditambah warna pink stabilo sama penjahitnya. Untungnya bagus banget, sih, masuk sama konsep FYP,” ujar Shava, anggota tim Sixers Dance One Blood.

Sebagai informasi, DBL Dance Competition 2023-2024 mengusung tema 'FYP', di mana tema FYP ini sendiri memiliki tiga elemen, yakni Fun, Youthful, dan Popular.

Tema ini diusung untuk merepresentasikan anak muda sebagai Gen Z, generasi yang dibesarkan di lingkungan serba digital yang memiliki karakter aktif, dinamis, dan selalu up to date dengan trend di sosial media dan teknologi masa kini.

Ternyata tantangan yang harus dihadapi Sixers Dance One Blood tak berhenti di situ.

Terlalu bersemangat untuk latihan, salah satu anggotanya harus mendapat musibah cedera.

“Ada yang hampir patah tulang gara-gara jatuh dari tangga. Untungnya bisa sembuh lebih cepat dan nggak ganggu latihan,” ungkap Shava. (*)

Selengkapnya dapat dibaca di www.dbl.id