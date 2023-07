Makin Moncer di Persebaya Surabaya, Ini Ungkapan Bruno Moreira Usai Cetak Gol di Dua Laga Beruntun

Bruno Moreira saat melewati hadangan Gustavo Tocantins di laga Persebaya vs Barito Putera di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (8/7/2023)

SURYA.co.id, - Berikut ungkapan Bruno Moreira usai cetak gol di dua laga beruntun bersama Persebaya Surabaya.

Bruno Moreira memulai comebacknya dengan torehan positif.

Winger asal Brasil itu berhasil mencatatkan gol di dua laga beruntun Persebaya di awal musim Liga 1 2023/2024.

Dua gol didapatkan Bruno pada saat kemenangan melawan Persis Solo.

Kemudian tambahan satu gol ditorehkannya saat ditahan imbang Barito Putera di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu (8/7) kemarin.

Penampilan apik dari Bruno Moreira sepanjang pertandingan membuatnya dinobatkan sebagai Man of The Match di laga Persebaya vs Barito Putera.

Usai pertandingan, pemain berusia 24 tahun itu menjelaskan bahwa timnya sudah mencoba segalanya untuk mempersembahkan tiga poin penuh di laga kandang perdana musim ini.

Aksi Bruno Moreira di laga Persebaya Surabaya vs Barito Putera di Liga 1 2023/2024. (Persebaya)

"Pertandingan yang sangat sulit hari ini." Ungkap Bruno usai pertandingan.

"Kami sudah tahu kualitas daru Barito. Kami telah mencoba segalanya, tapi sayangnya kita tak bisa mendapatkan kemenangan."

Lebih lanjut, Bruno menyebutkan bahwa ia dan rekan-rekannya akan fokus untuk laga yang akan datang.

"Kita akan terus bekerja keras untuk mendapatkan kemenangan di laga selanjutnya" Pungkas jebolan Santos FC tersebut.

Adapun Persebaya Surabaya bakal dihadapkan dengan laga tandang melawan PSIS Semarang di laga pekan ketiga Liga 1 2023/2024.

Laga PSIS vs Persebaya Surabaya akan digelar di Stadion Jatidiri, Semarang pada Minggu (16/7) mendatang.

Penyelesaian Akhir Masih Jadi PR Persebaya