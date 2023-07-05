Dzikir dan Wirid Setelah Sholat Dzuhur, Ashar dan Isya Tulisan Arab Lengkap Latin
Berikut bacaan dzikir dan wirid setelah Sholat Dzuhur, Sholat Ashar dan Sholat Isya, mengutip lama Nahdlatul Ulama (NU).
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut bacaan dzikir dan wirid setelah Sholat Dzuhur, Sholat Ashar dan Sholat Isya, mengutip lama Nahdlatul Ulama (NU).
Baca juga: Dzikir dan Wirid Setelah Shalat Magrib serta Subuh Lengkap Arab, Latin, Terjemahan
1. Membaca istighfar 3 kali (tetap mempertahankan posisi kaki):
أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِـيْم
Astaghfirullaahal ‘adziim
2. Membaca sifat Allah dan bertobat:
الَّذِيْ لَااِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ المَعَاصِي وَالذُّنُوبِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِـىِّ الْعَظِيْمِ
الَّذِيْ لَااِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ المَعَاصِي وَالذُّنُوبِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِـىِّ الْعَظِيْمِ
Alladzi laa ilaaha illa huwal hayyul qayyumu waatuubu ilaihi min jami'il ma'ashi wadzzunubi walaa haula walaa quwwata illa billahil 'aliyyil adziim
3. Membaca doa keselamatan:
اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَإِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا الْـجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَاالْـجَلَالِ وَاْلإِكْرَام.
Allaahumma antas salaam waminkas salaam wa ilaika ya’uudus salaam fahayyinaa robbanaa bis salaam wa adkhilnal jannata daaros salaam tabaarokta robbanaa wa ta’aalaita yaa dzal jalaali wal ikroom.
(Setelah membaca doa ini, mengubah posisi kaki menjadi duduk bersila)
4. Membaca doa warid berikut ini:
اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا رَآدَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ
|SIAPA Wanita yang Nginap di Rumah Anggi? Fahmi Curigai Gelagat Dewi Sebelum Istrinya Menghilang
|Pemkab Lumajang Belum Bisa Bantu Petani Tembakau yang Terancam Gagal Panen Akibat Anomali Cuaca
|Kesal Ditarik Uang Parkir 2 Kali di Blok M, Warganet Curhat di Twitter hingga Viral, Ini Kata Dishub
|AKHIRNYA Mimpi Kurnia Meiga Untuk Jadi Pengusaha Terwujud, Erick Thohir Ungkap Kabar Terbarunya
|NASIB PILU Cipto Pria Obesitas Bobot 200 Kg: Tak Bisa Gerak, Sulit Nafas, Pernah Ngojek Tak Diorder