Gerakan 'Smartfren 100 Persen untuk Indonesia' Raih Penghargaan Selular Awards 2023

Andrijanto Muljono, Chief Commercial Officer Smartfren (kanan), menerima penghargaan Selular Awards 2023 yang diserahkan oleh Budiman, Direktur Selular Media Network (kiri), dimana Smartfren memperoleh dua kategori, yaitu Best Social Movement dari Gerakan 100% untuk Indonesia yang diprakarsai Smartfren serta Best eSIM Provider untuk eSIM Smartfren.

SURYA.co.id | SURABAYA - Smartfren berhasil meraih penghargaan Best Social Movement untuk program Gerakan 100 persen untuk Indonesia.

Gerakan tersebut merupakan serangkaian program dan inisiatif yang dirancang inklusif untuk mendorong digitalisasi dan literasi digital di berbagai lapisan masyarakat Indonesia.

"Sejumlah inisiatif yang termasuk dalam gerakan telah diselenggarakan di berbagai wilayah operasional Smartfren dan diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat," kata Andrijanto Muljono, Chief Commercial Officer Smartfren, Selasa (4/7/2023).

Beberapa diantaranya adalah gerakan Internet untuk Indonesia yang mengajak masyarakat terlibat dalam upaya pengembangan potensi lokal dengan memberikan dan memanfaatkan akses internet.

Kemudian Teman UMKM Indonesia yang fokus pada pengembangan potensi lokal dan digitalisasi untuk membawa UMKM naik kelas.

Juga Teman Pintar Indonesia sebagai medium literasi digital untuk anak muda dan para ibu yang hingga saat ini telah menjangkau lebih dari 30.000 orang peserta di hampir 150 kota.

Selanjutnya, Teman Kreasi Indonesia yang merupakan wadah kolaborasi dengan berbagai usaha lokal, dan WOW 100 % untuk Indonesia, yang telah berjalan di sejumlah kota sebagai wadah untuk menampilkan berbagai potensi dari sisi komunitas serta usaha lokal.

Andrijanto menambahkan, Gerakan 100 % untuk Indonesia adalah komitmen Smartfren untuk menyatukan seluruh anak muda di Indonesia dengan berbagai programnya.

"Yaitu membawa UMKM untuk naik kelas dan membawa digitalisasi ke berbagai aspek kehidupan," jelasnya.

Penghargaan Selular Awards ini menjadi dorongan semangat bagi Smartfren agar konsisten menjalani upaya tersebut hingga menghasilkan kontribusi positif untuk Indonesia.

"Terima kasih kepada Selular Media Network yang telah menghadirkan ajang penghargaan ini sebagai patokan capaian industri teknologi informasi dan komunikasi di tanah air," ungkap Andrijanto.

Selain itu, Smartfren juga memborong dua kategori penghargaan lain, yaitu Best eSIM Provider untuk Smartfren eSIM; dan Best Operator for Business untuk Smartfren Business.

Kedua penghargaan tersebut menjadi penanda konsistensi Smartfren untuk terus memberikan kualitas terbaiknya kepada masyarakat.

Sejak awal teknologi eSIM muncul, Smartfren bergerak cepat sehingga menjadi operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang menghadirkan eSIM untuk pelanggan.

"Selain itu, melalui Smartfren Business, perusahaan juga terus menghadirkan solusi-solusi terbaik yang dapat diadopsi oleh berbagai bisnis, baik di tingkat mikro, kecil, menengah, maupun besar," terang Andrijanto.

Malam penganugerahan Selular Awards ke-20 di tahun 2023 digelar di Park Regis Arion, Kemang, Jakarta Selatan.

CEO & Editor in Chief Selular Media Network, Uday Rayana mengatakan Selular Award 2023 ini merupakan wujud apresiasi kepada para pelaku industri teknologi di tanah air.

“Mereka yang mampu meraih penghargaan di ajang Selular Award, dinilai telah mampu mengatasi tantangan, sekaligus menunjukkan prestasi yang signifikan dibandingkan para pesaing. Keberhasilan tersebut dapat mendorong reputasi brand, menumbuhkan loyalitas konsumen, dan meningkatkan penjualan," pungkas Uday.