Lirik Sholawat
Lirik Ya Habibal Qolbi Lagu Sabyan Gambus, Arab dan Artinya
Berikut Lirik Ya Habibal Qolbi salah satu lagu religi yang dibawakan oleh Sabyan Gambus dengan vokal Nissa Sabyan.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Ya Habibal Qolbi salah satu lagu religi yang dibawakan oleh Sabyan Gambus dengan vokal Nissa Sabyan.
Arti Ya Habibal Qolbi sebenarnya adalah Wahai Kekasih Hati, adapun yang dimaksud merupakan Nabi Muhammad SAW.
Bukan Lirik Sholawat, Lirik Ya Habibal Qolbi bermakna pujian-pujian memuliakan Nabi SAW.
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Ya Habibal Qolbi
يَا حَبِيْبَ الْقَلْبِ يَا خَيْرَ الْبَرَا يَهْ
Ya habibal qalbi ya khoirol baroyah
(Wahai Kekasih Hati Wahai manusia terbaik)
يَا لِى جِئْتَ بِا لْحَقِّ رَسُوْ لَ الْهِدَايَهْ
Yalijitta bil haqqi rosulalhidayah
(Engkau datang dengan kebenaran, Wahai Rasul yang membawa hidayah)
يَا رَسُوْ لَ الله يَا حَبِيْبَ الله
Ya Rosulallah ya habiballah
(Wahai Rasul Allah, Wahai Kekasih Allah)
يَا رَسُوْ لَ الله يَا حَبِيْبَ الله
Ya Rosulallah ya habiballah
(Wahai Rasul Allah, Wahai Kekasih Allah)
يَوْمَ الْوِلَادَةْ كَا لْبِدَا يَةْ لِلْهِدَا يَةْ كاَ لْبِدَا يَهْ
Yaumal wiladah kalbidayah lilhidayah kal bidayah
(Hari kelahiranmu adalah awalnya, awal mula hidayah bagi manusia)
يَوْمَ الْوِلَادَةْ كَا لْبِدَا يَةْ لِلْهِدَا يَةْ كاَ لْبِدَا يَهْ
Yaumal wiladah kalbidayah lilhidayah kal bidayah
(Hari kelahiranmu adalah awalnya, awal mula hidayah bagi manusia)
لِلْهِدَا يَةْ كاَ لْبِدَا يَهْ
lilhidayah kal bidayah
(Awal mula hidayah bagi manusia)
اِنْ تَجِدْ يَا طٰهٰ بِنُوْرِ الْهِدَا يَةْ
Intajid ya toha binnuril hidayah
(Sungguh Engkau adalah pembawa hidayah)
يَا رَسُوْ لَ الله يَا رَسُوْ لَ الله
Ya Rasulallah ya Rasulallah
(Wahai Rasul Allah)
جِئْتَ بِدِيْنِ الله جِئْت كُلَّ الْبَرَا يَةْ
Ji’ta bidinillah ji’ kullal baroyah
(Engkau datang dengan membawa agama Allah)
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