Lirik Sholawat

Lirik Lagu Hayyul Hadi Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia

Bukan Lirik Sholawat, Hayyul Hadi merupakan lagu religi yang artinya tentang pujian-pujian pada Nabi Muhammad SAW.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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Lirik Lagu Hayyul Hadi 

SURYA.CO.ID - Bukan Lirik Sholawat, Hayyul Hadi merupakan lagu religi yang artinya tentang pujian-pujian pada Nabi Muhammad SAW.

Lagu Hayyul Hadi banyak dipopulerkan oleh penyanyi Indonesia seperti Alfina Nindiyani, Nissa Sabyan dan Naishwa Nahla.

Bagaimana Lirik Hayyul Hadi dalam Bahasa Arab, latin dan Terjemahan?

Berikut ulasan lengkapnya, dikutip dari berbagai sumber.

حَيُّوا الهَادِی بِأَجمَل ذِکرَی
Hayyûl hâdî bi ajmal dzikrô


صَلُّوا مَعَانَا يَاحُضَّار
Shollû ma’ânâ yâ hudldlôr


فَهُوَ عِمَادِی يَومَ المَعَادِ
Fahuwa ‘imâdî yawmal ma’âdi


نَبِيُّنَا طَهَ المُختَار
Nabiyyunâ Thôhal mukhtâr


حَيُّوا الهَادِی بِأَجمَل ذِکرَی
Hayyûl hâdî bi ajmal dzikrô


صَلُّوا مَعَانَا يَاحُضَّار
Shollû ma’ânâ yâ hudldlôr


فَهُوَ عِمَادِی يَومَ المَعَادِ
Fahuwa ‘imâdî yawmal ma’âdi


نَبِيُّنَا طَهَ المُختَار
Nabiyyunâ Thôhal mukhtâr


هَذَا الَّذِى سَرَى لَيْلًا
Hadzal ladzi saro lailan


ثُمَّ دَانَا فَتَدَلَّى
Tsumma dana fatadalla

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Tags
Hayyul Hadi
Lirik Sholawat
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
Hayyul Hadi Lirik dan Arti
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