Lirik Sholawat
Lirik Lagu Hayyul Hadi Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia
Bukan Lirik Sholawat, Hayyul Hadi merupakan lagu religi yang artinya tentang pujian-pujian pada Nabi Muhammad SAW.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Bukan Lirik Sholawat, Hayyul Hadi merupakan lagu religi yang artinya tentang pujian-pujian pada Nabi Muhammad SAW.
Lagu Hayyul Hadi banyak dipopulerkan oleh penyanyi Indonesia seperti Alfina Nindiyani, Nissa Sabyan dan Naishwa Nahla.
Bagaimana Lirik Hayyul Hadi dalam Bahasa Arab, latin dan Terjemahan?
Berikut ulasan lengkapnya, dikutip dari berbagai sumber.
حَيُّوا الهَادِی بِأَجمَل ذِکرَی
Hayyûl hâdî bi ajmal dzikrô
صَلُّوا مَعَانَا يَاحُضَّار
Shollû ma’ânâ yâ hudldlôr
فَهُوَ عِمَادِی يَومَ المَعَادِ
Fahuwa ‘imâdî yawmal ma’âdi
نَبِيُّنَا طَهَ المُختَار
Nabiyyunâ Thôhal mukhtâr
حَيُّوا الهَادِی بِأَجمَل ذِکرَی
Hayyûl hâdî bi ajmal dzikrô
صَلُّوا مَعَانَا يَاحُضَّار
Shollû ma’ânâ yâ hudldlôr
فَهُوَ عِمَادِی يَومَ المَعَادِ
Fahuwa ‘imâdî yawmal ma’âdi
نَبِيُّنَا طَهَ المُختَار
Nabiyyunâ Thôhal mukhtâr
هَذَا الَّذِى سَرَى لَيْلًا
Hadzal ladzi saro lailan
ثُمَّ دَانَا فَتَدَلَّى
Tsumma dana fatadalla
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