DAFTAR PRESTASI Putri Ariani, Juara 1 saat Usia 9 Tahun hingga Dapat Golden Buzzer Simon Cowell

SURYA.CO.ID - Meski memiliki kekurangan dalam indera penglihatan, tak menyurutkan semangat Putri Ariani untuk terus berkarya.

Terbukti, Putri Ariani, peraih golden buzzer dari Simon Cowell ternyata memiliki prestasi yang cukup banyak.

Prestasi itu sudah didapatkan Putri sejak usianya masih terbilang muda.

Apa saja prestasi Putri Ariani?

Indonesia's Got Talent 2014

Putri Ariani tercatat pernah mengikuti ajang Indonesia's Got Talent season 2 pada 2014.

Saat itu Putri masih berusia 9 tahun.

Pada ajang pencarian bakat itu, Putri membuat Ari Lasso yang saat itu menjadi juri, terpukau dengan penampilannya membawakan lagu "My Heart Will Go On" dari Celine Dion.

"Putri diberikan bakat istimewa oleh Tuhan," kata Ari dikutip dari YouTube Indonesia's Got Talent, Rabu (7/6/2023).

Ari Lasso berharap bakat itu bisa dijaga dan menghibur banyak orang di Indonesia.

Juri lainnya, Anggun C Sasmi juga memuji Putri Ariani.

"Tante Anggun senang karena waktu terakhir kali lihat kamu, aku bilang sama kamu, latihan kontrol suara kamu," ujar Anggun.

"Dan malam ini suara kamu sangat terjaga napasnya panjang sekali. Aku bangga sekali sama kamu Putri," sambungnya.

Lagu tema Asian Para Games 2018