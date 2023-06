Biodata Simon Cowell Juri American's Got Talent Beri Golden Buzzer Putri Ariani, Sosok Kontroversi

SURYA.CO.ID - Inilah biodata Simon Cowell, juri American's Got Talent yang memberikan golden buzzer kepada Putri Ariani, peserta asal Indonesia.

Sosok Simon Cowell menuai atensi warganet setelah terpukau dengan penampilan Putri Ariani di kompetisi America’s Got Talent (AGT) 2023.

Simon Cowell sampai naik ke atas panggung, mengungkap rasa kagumnya pada suara Putri.

Tak hanya itu, Simon bahkan meminta Putri Ariani untuk bernyanyi lagu lain untuknya.

"Aku baru bilang ke Putri, aku suka banget sama suaranya, aku mau dia nyanyiin lagu kedua," kata Simon.

Putri kemudian menyanyikan lagu “Sorry Seems to Be the Hardest Word” dari Elton John yang dipersembahkan spesial untuk Simon.

Penonton langsung bertepuk tangan dan bersorak saat mendengar kembali suara Putri.

Suara emasnya membuat satu studio riuh sorakan penonton, juri dan penonton kompak memberikan standing ovation untuk Putri.

“Thank you,” kata Putri.

Putri terlihat menangis mendengar banyak suara tepuk tangan untuknya.

Ia mengaku sangat excited dan tidak bisa menyangka berada di sana saat itu.

“Aku sangat excited dan tak menyangka bisa di sini sekarang,” ucap Putri.

Momen itu membuat beberapa penonton yang hadir tersentuh dan ikut menangis.

Saat juri-juri memuji suara Putri seperti suara malaikat, penonton AGT 2023 beberapa kali disorot sedang menghapus air matanya.