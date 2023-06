Permintaan Tumbuh, Lentera Group Launching Kluster Baru De Naila Village Gresik, Harga Rp 300 Jutaan

General Manager Lentera Group, Hendra Dwi Prasetya (ketiga dari kanan), di depan rumah contoh tipe Belevia di kluster The Fazza, bersama perwakilan lead agent yang dikembangkan di perumahan De Naila Village, Mojosarirejo, Driyorejo, Gresik.

SURYA.co.id | SURABAYA - Membaiknya kondisi ekonomi di tahun 2023 ini direspon pengembang Lentera Group dengan meluncurkan kluster baru di perumahan De Naila Village, Mojosarirejo, Driyorejo, Gresik.

Kluster dengan nama The Fazza tersebut, menyiapkan rumah tapak satu lantai sebanyak 300 unit.

General Manager Lentera Group, Hendra Dwi Prasetya, mengatakan, demand atau permintaan hunian dengan harga mulai Rp 300 an juta hingga Rp 500 an juta, sedang mengalami peningkatan.

"Secara pasar sebenarnya stabil. Tapi membaiknya ekonomi di tahun 2023 ini mengalami peningkatan yang cukup bagus," kata Hendra, saat meninjau rumah contoh tipe Alora dan Belevia di De Naila Village, Rabu (31/5/2023).

Bahkan saat dikenalkan lewat Product Knowledge (PK) bersama para agen properti, responnya cukup tinggi.

Hampir 90 persen, pengambilan NUP (Nomor Urut Pemilihan) telah sold out pada akhir Mei 2023 kemarin.

"Sementara pemilihan unit baru akan dilakukan pertengahan Juni 2023 ini. Melihat hal tersebut, kami optimis penjualan juga akan sold out," jelas Hendra.

Saat PK, pihaknya menggandeng Lead Agent Properti dari X Marks, Ray White dan Brilliant Property.

Pengembangan tahap dua di kluster The Fazza ini karena tahap satu sebanyak 1.200-an unit sudah habis.

Bahkan sekitar 1.000 an unit sudah dihuni.

Mayoritas atau sekitar 70 sampai 80 persen, pembelinya adalah end user, dari kalangan karyawan swasta dari Surabaya terutama pasangan muda dan milenial.

"Pada tahap dua ini nantinya akan kami kembangkan empat kluster di atas lahan seluas 15 hektare. Namun tahap awal dikembangkan dulu The Fazza sebanyak 300-an unit dengan harga mulai Rp 300 an juta hingga Rp 400 an juta," ungkap Hendra.

Tahap dua tersebut konsepnya berbeda, yaitu dengan mengembangkan model kluster.

Pembangunan sudah dimulai sebanyak 50 unit.