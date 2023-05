Berita Persebaya Populer Hari Ini: Kode Song Ui Young Merapat dan Pesan untuk Ferdinand Sinaga

SURYA.CO.ID - Berikut berita Persebaya hari ini populer edisi, Jumat (26/5/2023), tentang kode Song Ui Young gabung dan pesan untuk Ferdinand Sinaga.

Isu kedatangan Song Ui Young ke Persebaya Surabaya makin terdengar.

Paling baru, Song Ui Young disebut bakal dikenalkan ke publik saat Persebaya menggelar Surabaya 730 Game, melawan Bali United.

Sementara itu, Aji Santoso memberikan pesan khusus pada Ferdinand Sinaga sebagai pemain paling senior di Persebaya Surabaya saat ini.

1. Kode Song Ui Young

Song Ui Young sudah menebar kode melalui akun Instagram pribadi, mengenai kedatangannya ke Persebaya Surabaya.

Hal ini yang kemudian membuat Bonek agaknya berani berharap bahwa Song Ui Young memang benar-benar akan mengisi slot pemain ASEAN di Persebaya Surabaya.

Pada Instagram pribadinya, Son Ui Young membuat story mengenai kedatangannya. Memang tak disebutkan dia akan ke mana, namun ini menjadi kode pertama yang diberikan pemain Nongbua FC itu.

Dia menggunakan latar berwarna hijau dan menambahkan tulisan, "see you soon".

Tak hanya itu, Song Ui Young juga diketahui telah megikuti akun Instagram Persebaya Surabaya.

Mengetahui hal ini, Bonek pun memberikan ucapan selamat pada Song Ui Young dan menyambut kehadirannya, jika memang jadi bersama Persebaya.

2. Pesan untuk Ferdinand Sinaga

Ferdinand Sinaga, disebut menjadi pemain paling senior di Persebaya Surabaya pada musim ini.