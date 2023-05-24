Lirik Sholawat
Lirik Ya Habibal Qolbi Arab, Latin dan Artinya dalam Bahasa Indonesia
Bukan Lirik Sholawat, berikut Lirik Lagu Ya Habibal Qolbi Arab, latin dan artinya dalam Bahasa Indonesia.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Ya Habibal Qolbi merupakan lagu Bahasa Arab yang artinya wahai kekasih hati (Rasulullah SAW).
Di Indonesia, lagu Ya Habibal Qolbi dipopulerkan oleh Nissa Sabyan dari Sabyan Gambus.
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Berikut Lirik Ya Habibal Qolbi dengan artinya dalam Bahasa Indonesia.
Ya Habibal Qolbi
يَا حَبِيْبَ الْقَلْبِ يَا خَيْرَ الْبَرَا يَهْ
Ya habibal qalbi ya khoirol baroyah
(Wahai Kekasih Hati Wahai manusia terbaik)
يَا لِى جِئْتَ بِا لْحَقِّ رَسُوْ لَ الْهِدَايَهْ
Yalijitta bil haqqi rosulalhidayah
(Engkau datang dengan kebenaran, Wahai Rasul yang membawa hidayah)
يَا رَسُوْ لَ الله يَا حَبِيْبَ الله
Ya Rosulallah ya habiballah
(Wahai Rasul Allah, Wahai Kekasih Allah)
يَا رَسُوْ لَ الله يَا حَبِيْبَ الله
Ya Rosulallah ya habiballah
(Wahai Rasul Allah, Wahai Kekasih Allah)
يَوْمَ الْوِلَادَةْ كَا لْبِدَا يَةْ لِلْهِدَا يَةْ كاَ لْبِدَا يَهْ
Yaumal wiladah kalbidayah lilhidayah kal bidayah
(Hari kelahiranmu adalah awalnya, awal mula hidayah bagi manusia)
يَوْمَ الْوِلَادَةْ كَا لْبِدَا يَةْ لِلْهِدَا يَةْ كاَ لْبِدَا يَهْ
Yaumal wiladah kalbidayah lilhidayah kal bidayah
(Hari kelahiranmu adalah awalnya, awal mula hidayah bagi manusia)
لِلْهِدَا يَةْ كاَ لْبِدَا يَهْ
lilhidayah kal bidayah
(Awal mula hidayah bagi manusia)
اِنْ تَجِدْ يَا طٰهٰ بِنُوْرِ الْهِدَا يَةْ
Intajid ya toha binnuril hidayah
(Sungguh Engkau adalah pembawa hidayah)
يَا رَسُوْ لَ الله يَا رَسُوْ لَ الله
Ya Rasulallah ya Rasulallah
(Wahai Rasul Allah)
جِئْتَ بِدِيْنِ الله جِئْت كُلَّ الْبَرَا يَةْ
Ji’ta bidinillah ji’ kullal baroyah
(Engkau datang dengan membawa agama Allah)
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