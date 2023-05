Pasar Properti Middle Up Dinilai Stabil, The Taman Dayu by Ciputra Luncurkan Villa Compact Baru

sugiharto/surya.co.id

Direktur PT Ciputra Development Tbk Agung Krisprimandoyo bersama Marketing Manager The Taman Dayu by Ciputra Irawati, di sela launching kluster vila baru The Ahwahnee, yang hanya tersedia terbatas sebanyak 22 unit dengan harga Rp 2,7 miliar.