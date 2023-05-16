Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Tarhim Subuh Lengkap Arab dan Artinya, Sebelum Adzan Subuh
Berikut Lirik Sholawat Tarhim sebelum subuh lengkap dengan teks Arab, latin dan artinya.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Sholawat Tarhim merupakan Sholawat Nabi yang seringkali dikumandangkan sebelum Subuh.
Arti Sholawat Tarhim adalah Sholawat Memohonkan Rahmat. Sholawat ini disusun oleh qari' terkemuka asal Mesir bernama Mahmud Khalil al-Hussary.
Adapun Lirik Sholawat Tarhim melansir laman NU bermakna tentang doa permohonan rahmat untuk Nabi Muhammad SAW.
Sekedar informasi, membaca Sholawat adalah perintah Allah SWT dalam Surat Al Ahzab ayat 56, sekaligus amalan ibadah sunnah.
اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا
"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." (QS. Al Ahzab: 56).
Sholawat Tarhim dan Artinya
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَاإمَامَ الْمُجَاهِدِيْنَ - يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ imâmal mujâhidîn yâ Rasûlallâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَانَاصِرَ اْلهُدَى - يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ
Yâ nâshiral hudâ yâ khayra khalqillâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَانَاصِرَ الْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ nâshiral haqqi yâ Rasûlallâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
|Lirik Sholawat Jibril Lengkap Arab, Arti dan Keutamaannya Dibaca 1000 Kali
|Lagu Innal Habibal Musthofa - Alfina Nindiyani Lirik Arab dan Artinya
|Lirik Thohirul Qolbi Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia
|Lirik Sholawat Fatih Lengkap Terjemahan dan Keutamaannya
|Sholawat Mansub Habib Sholeh Tanggul Arab, Latin dan Terjemahan