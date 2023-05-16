Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Tarhim Subuh Lengkap Arab dan Artinya, Sebelum Adzan Subuh

Berikut Lirik Sholawat Tarhim sebelum subuh lengkap dengan teks Arab, latin dan artinya.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Tarhim Subuh Lengkap Arab dan Artinya, Sebelum Adzan Subuh
SURYA.CO.ID
Lirik Sholawat Tarhim Sebelum Subuh 

SURYA.CO.ID - Sholawat Tarhim merupakan Sholawat Nabi yang seringkali dikumandangkan sebelum Subuh.

Arti Sholawat Tarhim adalah Sholawat Memohonkan Rahmat. Sholawat ini disusun oleh qari' terkemuka asal Mesir bernama Mahmud Khalil al-Hussary.

Adapun Lirik Sholawat Tarhim melansir laman NU bermakna tentang doa permohonan rahmat untuk Nabi Muhammad SAW.

Sekedar informasi, membaca Sholawat adalah perintah Allah SWT dalam Surat Al Ahzab ayat 56, sekaligus amalan ibadah sunnah.

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." (QS. Al Ahzab: 56).


Sholawat Tarhim dan Artinya

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَاإمَامَ الْمُجَاهِدِيْنَ - يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ imâmal mujâhidîn yâ Rasûlallâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَانَاصِرَ اْلهُدَى - يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ
Yâ nâshiral hudâ yâ khayra khalqillâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَانَاصِرَ الْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ nâshiral haqqi yâ Rasûlallâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Sholawat Tarhim
Lirik Sholawat
lirik sholawat tarhim
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
BERITATERKAIT
    • Berita Terkait :#Lirik Sholawat
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    JASA PASANG GROUNDING PENANGKAL PETIR CIKEDUNG - INDRAMAYU
    JASA PASANG GROUNDING PENANGKAL PETIR CIKEDUNG - INDRAMAYU
    Rp2.000.000
    Jawa Barat, Indramayu
    Jasa pasang penangkal petir baru Harjamukti Cirebon
    Jasa pasang penangkal petir baru Harjamukti Cirebon
    Rp1.700.000
    Jawa Barat, Cirebon Kota
    Rumah Mewah di Tangerang Paramount Petals Dibawah 1 M
    Rumah Mewah di Tangerang Paramount Petals Dibawah 1 M
    Rp800.000.000
    Banten, Tangerang
    Good Condition, Fully Furnished 3 Bedroom at Taman Anggrek Residences
    Good Condition, Fully Furnished 3 Bedroom at Taman Anggrek Residences
    Rp300.000.000
    DKI Jakarta, Jakarta Barat
    Tanah Kavling Bukit Malibo Transyogi Promo Free SHM
    Tanah Kavling Bukit Malibo Transyogi Promo Free SHM
    Rp550.000
    Jawa Barat, Bogor
    Sedot WC Murah Jakarta, Jasa Sedot Limbah, Dan Lain lain Layanan 24 Jam
    Sedot WC Murah Jakarta, Jasa Sedot Limbah, Dan Lain lain Layanan 24 Jam
    Rp500.000
    DKI Jakarta, Jakarta Timur
    Tempat Outbound Anak di Pandaan – Kolam Sebani : BENTENG KIDS OUTBOUND
    Tempat Outbound Anak di Pandaan – Kolam Sebani : BENTENG KIDS OUTBOUND
    Rp130.001
    Jawa Timur, Pasuruan
    Rekomendasi Rafting Bogor, Cisadane, Dan Puncak Harga Murah Dan Terpercaya
    Rekomendasi Rafting Bogor, Cisadane, Dan Puncak Harga Murah Dan Terpercaya
    Rp250.000
    Jawa Barat, Bogor
    Mesin Penghancur Batu Bara Fabrikasi Plant Bucket
    Mesin Penghancur Batu Bara Fabrikasi Plant Bucket
    Rp100.000.000
    Maluku, Ambon
    HP iPhone 11 Pro 64GB Ex Inter Bekas Face ID On Garansi - Karanganyar
    HP iPhone 11 Pro 64GB Ex Inter Bekas Face ID On Garansi - Karanganyar
    Rp6.700.000
    Jawa Tengah, Karanganyar
    Jual Apartemen Green Bay Pluit Jakarta Utara Studio Semi-furnished AA5FAE
    Jual Apartemen Green Bay Pluit Jakarta Utara Studio Semi-furnished AA5FAE
    Rp330.000.000
    DKI Jakarta, Jakarta Utara
    Rumah Siap Huni, Dekat Candi Kedulan Di Tirtomartani, Sleman
    Rumah Siap Huni, Dekat Candi Kedulan Di Tirtomartani, Sleman
    Rp550.000.000
    DI Yogyakarta, Sleman
    Dijual Rumah Modern Minimalis Di Malang Raya Harga 700 Jutaan Nego
    Dijual Rumah Modern Minimalis Di Malang Raya Harga 700 Jutaan Nego
    Rp700.000.000
    Jawa Timur, Malang Kota
    Land Plot for Sale Freehold in Batur Sari Sanur Bali
    Land Plot for Sale Freehold in Batur Sari Sanur Bali
    Rp770.000.000
    Bali, Denpasar
    CETAK KALENDER 2024 PONTIANAK
    CETAK KALENDER 2024 PONTIANAK
    Rp14.000
    Jawa Timur, Sidoarjo
    PASANG CCTV FULL HD MALANG RAYA
    PASANG CCTV FULL HD MALANG RAYA
    Rp3.000.000
    Jawa Timur, Malang
    Paket Pasang Penangkal Petir Rumah Pondok Melati SIP
    Paket Pasang Penangkal Petir Rumah Pondok Melati SIP
    Rp2.508.000
    Jawa Barat, Bekasi Kota
    Jasa Import Textile/Garment
    Jasa Import Textile/Garment
    Rp300.000
    DKI Jakarta, Jakarta Timur
    Armco Culvert Pipa Baja Bergelombang Gorong-Gorong Baja Guardrail - Medan Sumatera Utara
    Armco Culvert Pipa Baja Bergelombang Gorong-Gorong Baja Guardrail - Medan Sumatera Utara
    Rp29.000
    Sumatera Utara, Medan
    Setelan Jas Pengantin 3in1
    Setelan Jas Pengantin 3in1
    Rp950.000
    Jawa Barat, Bogor
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan