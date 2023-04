All New R15 Connected Punya Tingkat Stabilitas Berkendara yang Baik Berkat Rangka Deltabox

All New R15 Connected punya tingkat stabilitas berkendara yang baik berkat penggunaan rangka deltabox.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Yamaha tetap bertahan dengan penggunaan rangka deltabox pada unit All New R15 Connected.

Toh keputusan mempertahankan menggunakan rangka jenis tersebut bukanlah tanpa alasan

"Kontruksi ini terbuat dari bahan alumunium yang ringan dan kuat. Selain itu, bersifat kaku dan memiliki fungsi untuk mendukung tingkat stabilitas berkendara. Dan perlu diketahui juga, distribusi bobot dari sasis model ini diklaim 50:50 antara depan dan belakang," ungkap GM Service Yamaha STSJ, Ilham Wahyudi, Selasa (18/4/2023) di Surabaya.

Yamaha R15 terbaru ini punya dimensi panjang 1.990 mm, lebar 725 mm, dan tinggi 1.135 mm.

Sedangkan, untuk set jarak sumbu roda adalah 1.325 mm, ground clearance 170 mm, serta tinggi jok mencapai 815 mm.

"Jadi, angka tersebut kami nilai cukup sesuai dengan postur tubuh rata-rata orang Indonesia. Sehingga mudah dikendarai tanpa perlu jinjit," imbuhnya.

Adapun untuk berat total, lanjut Ilham, untuk varian M sendiri mencapai 140 kilogram.

Sementara kapasitas tangkinya bisa menampung bahan bakar hingga 11 Liter.

Sementara itu, Manager Promosi Yamaha STSJ, William Saputra menambahkan, untuk harga di Jatim berdasarkan acuan OTR Surabaya, All New R15 M Connected ABS dibanderol dengan harga Rp 45.860.000.

Sedangkan All New R15 M Connected ABS edisi WGP 60th dibanderol Rp 46.460.000 (OTR Surabaya), sedangkan All New R15 Connected dibanderol Rp 41.260.000.

"Bagi masyarakat di Jatim yang tertarik membeli, bisa langsung menghubungi CS resmi Yamaha STSJ di 082287777898," pungkasnya.

