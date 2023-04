Sulwhasoo Buka di Pakuwon Mall Surabaya, Launching Serum dengan Formula Ginseng

Para undangan gathering pengenalan produk serum dari Sulwhasoo First Care Activating Serum VI di Pakuwon Mall Surabaya

SURYA.co.id, SURABAYA - Memerangi tanda penuaan tidak cukup dengan menggunakan pelembab dan tabir surya, serum turut andil dalam tahapan penting.

Langkah penting dalam rutinitas perawatan kulit harian ini dikenalkan oleh Sulwhasoo melalui The New Generation First Care Activating Serum VI.

Antusias pengenalan produk baru serum dari Sulwhasoo diikuti puluhan tamu undangan yang hadir dalam gathering produk The New Generation First Care Activating Serum VI di Pakuwon Mall Surabaya, Jumat (14/4/2023).

Pada tahap awal menggunakan skincare setelah pembersihan wajah, kulit membutuhkan asupan maksimal.

Oleh karenanya, sejak tahun 1997 Sulwhasoo mengeluarkan produk serum yang terus berinovasi sebanyak enam kali.

Training Manager Sulwhasoo Indonesia Andira Afiati mengatakan, The New Generation First Care Activating Serum generasi VI sebagai serum langkah pertama yang membantu perlindungan kulit dan mengembalikan kemampuan kulit yang rusak setelah pembersihan.

Serum ini juga mampu merawat dasar kulit dan meningkatkan kemampuan untuk pembaruan kulit dengan mengaktivasikan kemampuan natural kulit.

“Formula baru Sulwhasoo Master Complex gabungan dari lima bahan terbaik yang sudah dipilih Sulwhasoo plus ginseng yang sudah dimatangkan. Sulwhasoo brand yang membawa manfaat ginseng dari tradisional skincare digabung teknologi modern,” kata Andira ditemui di Sulwhasoo Pakuwon Mall Surabaya, Jumat (14/4/2023).

Melalui penelitian panjang, Sulwhasoo mengolah ginseng dan mengungkap manfaatnya yang luar biasa untuk kulit.

Salah satunya pada The New Generation First Care Activating Serum VI yang telah mengaplikasikan teknologi eksklusif ginseng, yakini: Lymphanax.

Melalui proses pematangan alami selama 500 jam dan mendorong bahan dasar serum sehingga memberi kinerja terbaik untuk kekuatan kulit.

“Sulwhasoo pelopor yang menggunakan ginseng di bahan skincare. Nah, The New Generation First Care Activating Serum VI ini formula baru yang sudah ada ginseng jadi fungsinya bagus untuk melindungi skin barier, mengaktivasi kulit yang stess setelah cleansing dan mengembalikan keseimbanga kulit,” paparnya.

Formula terbaru dari serum legendaris brand kecantikan dengan Duta Global Rose BLACKPINK ini cukup mutahir meningkatkan regenerasi kulit dan memulihkan kelembaban kulit dengan lebih cepat, dalam tiga hari.

Selain itu, selama empat minggu pemakaian membantu kulit beregenerasi lebih baik, mengaktifkan kekuatan alami kulit dan 10 tanda-tanda penuaan dini tampak berkurang.