50 Ucapan Selamat Idul Fitri 1444 H Lebaran 2023 dalam Bahasa Inggris untuk Dibagikan via WhatsApp

SURYA.CO.ID - Berikut 50 ucapan selamat Idul Fitri 1444 H atau Lebaran 2023.

Kali ini, inspirasi ucapan selamat Idul Fitri 1444 H ditulis dalam bahasa Inggris.

Kalimat selamat Idul Fitri 1444 H ini sangat cocok dikirimkan pada momen Lebaran 2023.

Selain dikirim melalui pesan singkat, ucapan berikut juga bisa dibagikan sebagai status di media sosial.

Dengan mengirimkan ucapan selamat, momen Hari Raya akan terasa lebih bermakna.

Langsung saja, berikt 50 ucapan selamat Idul Fitri 1444 H melansir Tribunnews.com.

Baca juga: Ucapan Selamat Idul Fitri 1444 H Bahasa Inggris dan Terjemahan untuk Merayakan Lebaran 2023

Dikutip dari Times Of India:

1. "May Allah bring you joy, happiness, peace and prosperity on this blessed occasion. Wishing you and your family on this happy occasion of Eid! Eid Mubarak!"

" Semoga Allah membawakan Anda sukacita, kebahagiaan, kedamaian, dan kemakmuran pada kesempatan yang diberkahi ini. Semoga Anda dan keluarga Anda pada saat Idul Fitri yang menyenangkan ini! Idul Fitri Mubarak! "

2. "May Allah flood your life with happiness on this occasion, your heart with love, your soul with spiritual, your mind with wisdom, wishing you a very Happy Eid."

"Semoga Allah membanjiri hidup Anda dengan kebahagiaan pada kesempatan ini, hati Anda dengan cinta, jiwa Anda dengan spiritual, pikiran Anda dengan kebijaksanaan, berharap Anda Idul Fitri yang sangat bahagia."

3. "May the magic of this Eid bring lots of happiness in your life and may you celebrate it with all your close friends & may it fill your heart with wonders. Eid Mubarak"

"Semoga keajaiban Idul Fitri ini membawa banyak kebahagiaan dalam hidupmu dan semoga kau merayakannya dengan semua teman dekatmu & semoga memenuhi hatimu dengan keajaiban. Idul Fitri Mubarak"

4. "May God give you happiness of heaven above. Happy Eid Mubarak To You All."

Eid Wishes