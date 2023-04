Ucapan Selamat Idul Fitri 1444 H Bahasa Inggris dan Terjemahan untuk Merayakan Lebaran 2023

SURYA.CO.ID - Berikut kumpulan ucapan selamat Idul Fitri 1444 H yang cocok dibagikan saat momen Lebaran 2023.

Kali ini, ucapan selamat Idul Fitri 1444 H ditulis dalam bahasa Inggris disertai dengan artinya.

Selain pas dikirimkan via pesan singkat, deretan ucapan selamat Idul Fitri 1444 H ini juga dapat dijadikan status dan caption media sosial.

Dengan mengirimkannya, momen Lebaran 2023 akan semakin bermakna.

Langsung saja, berikut kumpulan ucapan selamat Idul Fitri 1444 H dalam tulisan Arab dan latin disertai dengan terjemahannya melansir wishesmsg.com dan zamzam.com via Tribunnews.com.

1. Eid Mubarak. Wishing you peace, happiness and prosperity!

Selamat Idul Fitri. Semoga Anda damai, bahagia, dan sejahtera!

2. Eid Mubarak! May the blessings of Allah be with you and your family forever and always.

Selamat Idul Fitri! Semoga berkah Allah menyertai Anda dan keluarga Anda selamanya dan selalu.

3. May Allah’s blessings be with you and guide you towards His path. Eid Mubarak!

Semoga berkah Allah menyertai Anda dan membimbing Anda menuju jalan-Nya. Selamat Idul Fitri!

4. Happy Eid Day! May Allah bless your life and fulfill all your wishes and Dua’s.

Selamat Hari Raya Idul Fitri! Semoga Allah memberkati hidup Anda dan memenuhi semua keinginan dan Doa Anda.

5. Eid ul Fitr Mubarak! May Allah shower his mercy on us.