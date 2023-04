Ucapan Selamat Hari Raya Jumat Agung dan Paskah Bahasa Inggris Serta Artinya, Dilengkapi Gambar

SURYA.CO.ID - Inilah ucapan selamat Hari Raya Jumat Agung dan Paskah dalam Bahasa Inggris dan artinya.

Terdapat pula gambar poster gambar ucapan selamat Jumat Agung yang bisa diunduh secara gratis.

Ucapan selamat Hari Raya Jumat Agung dalam berbagai bentuk tersebut, dapat dikirimkan dengan mudah kepada keluarga atau teman melalui pesan WhatsApp (WA).

Atau juga bisa dikirimkan melalui sosial media lain seperti Facebook, Twitter dan Instagram.

5 Ucapan Selamat Hari Raya Jumat Agung Bahasa Inggris

1. May all of us be blessed with the goodness of Good Friday on this auspicious day and always

(Semoga kita semua diberkati dengan kebaikan Jumat Agung di hari yang penuh keberuntungan ini selamanya).

2. May God fill your life with goodness on this holy day. Happy Good Friday 2023

(Semoga Tuhan mengisi hidup Anda dengan kebaikan di hari suci ini. Selamat Jumat Agung 2023).

3. Happy Good Friday! May God turn this Good Friday into a blissful beginning of your life. May God fill your life with goodness on this holy day.

(Selamat Jumat Agung! Semoga Tuhan mengubah Jumat Agung ini menjadi awal yang menbahagiakan dalam hidup Anda. Semoga Tuhan mengisi hidup Anda dengan kebaikan di hari suci ini).

4. I'm praying to Lord that he keeps you safe always and surrounds your life with eternal love and happiness. Wishing you a Holy Good Friday!

(Saya berdoa kepada Tuhan agar Dia membuat Anda selalu aman dan mengelilingi hidup Anda dengan cinta dan kebahagiaan abadi. Semoga Anda mendapatkan Jumat Agung yang Kudus!)

5. May the love of Jesus fill your heart with heavenly bliss and holy desires for now and forever. Wishing you a Holy Good Friday my friend!