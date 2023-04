Ucapan Idul Fitri 2023 Bahasa Inggris dan Artinya

SURYA.CO.ID - Ucapan Idul Fitri 2023 Bahasa Inggri mulai banyak dicari, untuk persiapan menyambut Hari Kemenangan.

Adapun Ucapan Idul Fitri 2023 dapat melengkapi kartu ucapan atau gambar poster lebaran.

Diketahui Bulan Ramadhan memasuki hari ke 16, kurang separuh perjalanan lagi umat Muslim akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 2023.

Baca juga: 50 Ucapan Selamat Idul Fitri 1444 H Menyentuh Hati untuk Momen Lebaran 2023

Melansir Times Of India, berikut kumpulan Ucapan Idul Fitri 2023 Bahasa Inggris selengkapnya.

1. "May Allah bring you joy, happiness, peace and prosperity on this blessed occasion. Wishing you and your family on this happy occasion of Eid! Eid Mubarak!"

" Semoga Allah membawakan Anda sukacita, kebahagiaan, kedamaian, dan kemakmuran pada kesempatan yang diberkahi ini. Semoga Anda dan keluarga Anda pada saat Idul Fitri yang menyenangkan ini! Idul Fitri Mubarak! "

2. "May Allah flood your life with happiness on this occasion, your heart with love, your soul with spiritual, your mind with wisdom, wishing you a very Happy Eid."

"Semoga Allah membanjiri hidup Anda dengan kebahagiaan pada kesempatan ini, hati Anda dengan cinta, jiwa Anda dengan spiritual, pikiran Anda dengan kebijaksanaan, berharap Anda Idul Fitri yang sangat bahagia."

3. "May the magic of this Eid bring lots of happiness in your life and may you celebrate it with all your close friends & may it fill your heart with wonders. Eid Mubarak"

"Semoga keajaiban Idul Fitri ini membawa banyak kebahagiaan dalam hidupmu dan semoga kau merayakannya dengan semua teman dekatmu & semoga memenuhi hatimu dengan keajaiban. Idul Fitri Mubarak"

4. "May God give you happiness of heaven above. Happy Eid Mubarak To You All."

Eid Wishes

"Semoga Tuhan memberimu kebahagiaan dari atas surga Selamat Idul Fitri Mubarak untuk Kalian semua."

5. "Let this Eid open your mind with new fresh thoughts."

"Biarkan Idul Fitri ini membuka pikiranmu dengan pikiran segar yang baru."