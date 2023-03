Hadir di Surabaya, Mobil SUV Konsep Ini Punya Tiga Keunggulan Utama!

SURYA.CO.ID - Perkembangan mobil di Indonesia kian meningkat dari segi interior dan fungsinya. Perkembangan ini selaras dengan perubahan selera konsumen untuk mobil keluarga yang beralih dari jenis sedan ke sport utility vehicle (SUV). Hal ini terbukti dari angka penjualan mobil SUV yang terus merangkak naik setiap tahunnya.

Bukan tanpa alasan konsumen kini menaruh perhatian lebih terhadap jenis mobil SUV, karena jenis mobil ini cenderung mendukung gaya hidup yang aktif dengan memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan, aman, dan nyaman dalam berbagai cuaca dan kondisi jalan.

Dengan kapasitas yang besar, daya jelajah yang luas, ground clearance yang tinggi, serta serbaguna, maka tak heran kalau jenis mobil ini sukses mengambil hati para pencinta otomotif di Indonesia.

Sebagai produsen otomotif ternama, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) berupaya menjawab kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan Mitsubishi XFC Concept di Indonesia yang merupakan mobil konsep compact SUV terbaru dari Mitsubishi Motors.

Sebagai informasi, Mitsubishi XFC Concept pertama kali diperkenalkan oleh MMKSI di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.

Masyarakat di berbagai kota di Indonesia bisa mengenal mobil konsep ini secara lebih dekat lewat roadshow yang berlangsung di enam kota berbeda, yaitu Pekanbaru, Medan, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Semarang.

Saat ini, sedang berlangsung roadshow Mitsubishi XFC Concept di Surabaya di Mall Tunjungan Plaza 6 sejak Senin (27/3/2023) hingga Rabu (29/3/2023).

Mobil Compact SUV dengan 3 keunggulan utama

Pada roadshow di Surabaya, MMKSI menggelar prosesi unveiling serta konferensi pers yang dihadiri oleh media nasional dan juga media setempat.

Director of Sales and Marketing Division PT MMKSI Tetsuhiro Tsuchida yang turut hadir dalam perhelatan ini mengatakan, Mitsubishi XFC Concept merupakan sebuah mobil compact SUV generasi selanjutnya dengan tiga keunggulan utama.

“Ada tiga kelebihan yakni, desain silky and solid, smart and quality comfort, serta interior yang compact and spacious untuk memberikan sebuah Xcitement baru bagi penggunanya,” kata Tsuchida.

Tsuchida mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat penting bagi Mitsubishi Motors di kawasan ASEAN dan global.

Hal ini ditunjukkan dari komitmen kuat Mitsubishi Motors terhadap konsumen di Indonesia untuk memperkenalkan mobil konsep terbarunya ke masyarakat secara lebih luas lagi.

“Mitsubishi Motors telah membuktikan bagaimana desain inovatif dan nilai fungsional yang dituangkan pada model kendaraannya telah menjadi game changer dan mendulang apresiasi tinggi dari konsumen di Indonesia dan juga global,” ujarnya.

Tidak hanya menampilkan Mitsubishi XFC Concept, pameran Mitsubishi Motors Auto Show di Surabaya turut menghadirkan berbagai lini model kendaraan unggulan dari Mitsubishi Motors yang dipasarkan di Indonesia, seperti Pajero Sport, Xpander, dan Xpander Cross.

Lewat pameran ini, masyarakat mendapat kesempatan untuk membuktikan keunggulan produk-produk Mitsubishi Motors. Selain itu, ada banyak keuntungan dan penawaran menarik yang bisa didapatkan konsumen untuk pembelian kendaraan Mitsubishi Motors dan menjadi bagian dari keluarga Mitsubishi Motors.

Salah satunya adalah hadiah langsung suvenir menarik berupa LED tumblr untuk konsumen yang melakukan SPK on-site untuk model kendaraan penumpang serta souvenir foldable bag MIRA untuk peserta test drive.

Setelah Surabaya, roadshow SUV Mitsubishi XFC Concept ini akan mampir ke Kota Semarang dan berlanjut ke Thailand.