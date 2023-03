Shalat Tarawih Sendiri Apakah Boleh? Penjelasan Ulama Lengkap Niat & Tata Caranya

SURYA.CO.ID - Inilah hukum mengerjakan Shalat Tarawih sendiri berikut niat dan tata caranya.

Shalat Tarawih adalah shalat malam, batas waktunya setelah Sholat Isya' hingga sebelum fajar (Sholat Subuh) yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadhan.

Hukum mengerjakan Shalat Tarawih adalah sunah muakkadah atau sangat dianjurkan, baik berjamaah atau sendirian.

Namun perlu diketahui umat Islam, bahwa Shalat Tarawih yang paling utama menurut jumhur ulama adalah dengan berjamaah, melansir buku Kitab Lengkap Panduan Shalat.

Rasulullah senantiasa mengerjakan shalat Tarawih berjamaah dengan para sahabat dan umatnya. Hanya, beliau tidak terus-menerus ke masjid karena khawatir orang-orang akan menganggapnya sebuah kewajiban.

“Dari Aisyah RA, istri Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melakukan shalat (tarawih) di masjid pada suatu malam. Orang-orang bermakmum kepadanya. Malam berikutnya, Rasulullah SAW kembali shalat tarawih dan jamaahnya semakin banyak. Pada malam ketiga atau keempat, jamaah telah berkumpul, tetapi Rasulullah SAW tidak keluar rumah. Ketika pagi Rasulullah mengatakan, ‘Aku melihat apa yang kalian perbuat. Aku pun tidak ada uzur yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, tetapi aku khawatir ia (shalat tarawih) diwajibkan,’” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa’i, Malik dan Ahmad).

Niat Shalat Tarawih Sendiri

اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ِللهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatat taraawiihi rak’ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta’aalaa

Artinya: Saya niat salat sunnah tarawih dua rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta’ala

Niat Shalat Tarawih Berjamaah (makmum)

اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatat taraawiihi rak’ataini mustaqbilal qiblati ma’muman lillahi ta’aalaa

Artinya: Aku niat Salat Tarawih dua rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta’ala.