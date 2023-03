Biodata Valencia Tanoesoedibjo, Putri Konglomerat yang Menikah dengan Kevin Sanjaya di Paris

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata Valencia Tanoesoedibjo, yang resmi menikah dengan pebulutangkis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Kamis (23/3/2023) di Paris, Perancis.

Pernikahan Valencia Tanoesoedibjo dan Kevin Sanjaya diselenggarakan di Hotel Le Meurice Paris.

Momen bahagia mereka terlihat dari unggahan media sosial kakak Valencia, Angela Tanoesoedibjo.

Angela mengunggah momen Kevin dan Valencia berciuman mengenakan busana pengantin.

Valencia tampil anggun dengan balutan gaun putih yang menjuntai ke lantai. Sedangkan Kevin tampil gagah dengan jas berwarna putih.

Angela pun mengungkap pesan untuk adiknya tersebut.

"U know I'm always here. Happy for you Sis," tulis Angela Tanoesoedibjo dikutip dari akun @angelatanoesoedibjo, Kamis.

Selain itu, Valencia juga mengunggah ulang beberapa momen pernikahannya di Insta Story.

Dalam beberapa unggahan, terlihat Valencia menerima cincin dari Kevin Sanjaya.

Selain itu, dalam salah satu unggahan, Valencia dan Kevin juga khusyuk berlutut sambil berdoa di altar.

Lantas siapa sebenarnya sosok Valencia Tanoesoedibyo?

Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo (Instagram)

Valencia Tanoesoedibjo lahir di Jakarta 13 Januari 1993.

Dia merupakan putri kedua konglomerat Tanah Air pasangan Hary Taoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo.

Lahir dari keluarga yang berkecimpung di bisnis media, karier Valencia kini tak jauh dari dunia tersebut.