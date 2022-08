Biodata Valencia Tanoesoedibyo Putri Konglomerat yang Dilamar Kevin Sanjaya, Ini Daftar Bisnisnya

SURYA.CO.ID - Inilah profil dan biodata Valencia Tanoesoedibjo, putri konglomerat Hary Tanoesoedibjo yang dilamar pebulutangkis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo pada Selasa (2/8/2022).

Valencia Tanoesoedibyo dilamar Kevin Sanjaya di stadion sepakbola di Jakarta, tepat di hari ulang tahun sang juara All England.

Kabar lamaran Valencia Tanoesoedibyo dan Kevin Sanjaya ini langsung memenuhi unggahan media sosial.

Pada sejumlah unggahan di twitter, tampak foto Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoe yang sedang bergandengan tangan tepat di titik tengah lapangan sepakbola dengan jalan memanjang dari tepi ke tengah berhias bunga.

Sementara itu di layar besar stadion terdapat tulisan "Kevin Sanjaya & Valencia Tanoesoedibjo 02 I 08 I 2022 "SHE SAID YES".

Kevin Sanjaya yang hari itu tepat berusia 27 tahun mengenakan setelah putih dibalut jas biru.

Tampak rekannya, Marcus Fernaldi Gideon dan Hendra Setiawan menemani Kevin di momen bahagia itu.

Ada juga pasangan artis Felicia dan Hito Caesar yang hadir di acara itu.

Akun Instagram Marcus Ferinaldi Gideon, pun mengabarkan hal serupa di insta storynya.

Dia juga memasang foto saat berfoto berempat bersama Hendra Setiawan, pebulutangkis senior.