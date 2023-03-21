Lirik Sholawat

Lirik Qomarun Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan

Lirik Qomarun berikut merupakan versi pelantun sholawat Muhammad Hadi Assegaf.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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SURYA.CO.ID
Lirik Qomarun - Muhammaf Hadi Assegaf Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan 

SURYA.CO.ID - Bukan Lirik Sholawat, Qomarun adalah salah satu lagu qasidah yang bermakna pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW.

Adapun liriknya yang populer di sebaguan telinga Masyarakat Indonesia adalah Qomarun, Qomarun Sidnan Nabi dan lirik Wajamil Wajamil Sidnan Nabi.

Beberapa penyanyi religi yang ikut membawakan qasidah Qomarun adalah Sabyan, Aishwa Nahla, Muhammad Hadi Assegaf serta lainnya.

Inilah lirik dan arti lagu qasidah Qomarun selengkapnya.

قَمَرٌ قَمَرٌ قَمَرٌ سِيدْنَا النِّبِى قَمَرٌ
Qamarun Qamarun Qamarun Sindan Nabi Qamarun

وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ سِيدْنَا النِّبْى وَجَمِيلْ
Wajamil Wajamil Wajamil Sidnan Nabi Wajamil

(2 kali)

وَكَفُّ الْمُصْطًفَى كَالْوَرْدِي نَادِى اللهُ اللهُ
Wakafful Mustafa Kalwardi Nadi Allah Allah

وَعِطْرُهَ يَبْقَى اِذَا مَسَّتْ أَيَادِي اللهُ اللهُ
Wa Itruhah yabqa iza Massat ayadi Allah Allah

(2 kali)

وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi

وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi

وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi

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Qomarun
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Lirik Qomarun lengkap
Wajamil Sidnan Nabi

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