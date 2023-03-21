Lirik Sholawat
Lirik Qomarun Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan
Lirik Qomarun berikut merupakan versi pelantun sholawat Muhammad Hadi Assegaf.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Bukan Lirik Sholawat, Qomarun adalah salah satu lagu qasidah yang bermakna pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW.
Adapun liriknya yang populer di sebaguan telinga Masyarakat Indonesia adalah Qomarun, Qomarun Sidnan Nabi dan lirik Wajamil Wajamil Sidnan Nabi.
Beberapa penyanyi religi yang ikut membawakan qasidah Qomarun adalah Sabyan, Aishwa Nahla, Muhammad Hadi Assegaf serta lainnya.
Inilah lirik dan arti lagu qasidah Qomarun selengkapnya.
قَمَرٌ قَمَرٌ قَمَرٌ سِيدْنَا النِّبِى قَمَرٌ
Qamarun Qamarun Qamarun Sindan Nabi Qamarun
وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ سِيدْنَا النِّبْى وَجَمِيلْ
Wajamil Wajamil Wajamil Sidnan Nabi Wajamil
(2 kali)
وَكَفُّ الْمُصْطًفَى كَالْوَرْدِي نَادِى اللهُ اللهُ
Wakafful Mustafa Kalwardi Nadi Allah Allah
وَعِطْرُهَ يَبْقَى اِذَا مَسَّتْ أَيَادِي اللهُ اللهُ
Wa Itruhah yabqa iza Massat ayadi Allah Allah
(2 kali)
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi