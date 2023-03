PREDIKSI Hasil Spektakuler Show 6 Indonesian Idol 2023: Nabilah dan Paul Aman, Syarla Bikin Khawatir

SURYA.CO.ID - Jelang Top 9 tampil malam ini (13/3/2023) di panggung Indonesian Idol 2023, warganet banyak yang mulai memprediksi hasil Spektakuler Show 6.

Seperti diketahui, sebanyak 9 peserta akan kembali berjuang di babak Spektakuler Show 6.

Berdasarkan bocoran admin Instagram @indonesianidol, malam ini Top 9 membawakan lagu bertema soundtrack film Indonesia.

Berikut daftar lagu yang akan dibawakan Top 9 Indonesian Idol 2023 malam ini.

1. Rony Parulian - Jangan Hilangkan Dia (Rossa)

Ost I Love You From 3000 Feets

2. Novia Situmeang - Takdir Cinta (Rossa)

Ost Ayat Ayat Cinta

3. Dimansyah Laituppa - Perahu Kertas (Maudy Ayunda)

Ost Perahu Kertas

4. Anggis Devaki - Cinta Sejati (BCL)

Ost Habibie Ainun

5. Nabilah Taqqiyah - Secukupnya (Hindia)

Ost Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini

6. Salma Salsabil - Zona Nyaman (Four Twenty)

Ost Filosofi Kopi 2

7. Neyl Author - Melompat lebih tinggi Sheila On7

8. Nyoman Paul - Tak Bisakah - Peterpan OST. ALEXANDRIA

9. Raissa Syarla - Kamu dan Kenangan - Maudy Ayunda OST. HABIBIE & AINUN 3

Jika dilihat dari judul lagu yang dibawakan, penonton Indonesian Idol 2023 memprediksi Nabilah dan Paul akan tampil spektakuler, kemudian lolos ke Top 8.

Hal tersebut terlihat dari kolom komentar Instagram @indonesianidol.

"Versi Paul pasti mahal banget"

"Semangat Paul Nabila ditunggu penampilan terbaiknya"

"Nabila Keep to do your best and don't forget to pray."

"Kenapa pada takut Nabila dapet hindia ya. Menurutku, bakal bagusss banget malah, Secukupnya versi cewe, mana nabila emosinya keluar banget pastii"

"yakin sih pasti @nabilataqiyyah besok keren bgt"

"Nabilah, you can do it . tetep vote dan doa in perform Nabilah besok, LOLOS BISMILLAH"

Sementara penonton justru khawatir dengan penampilan Syarla yang akan membawakan lagu "Kamu dan Kenangan" dari Maudy Ayunda.