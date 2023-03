LINK Live Streaming Indonesian Idol 2023 Spektakuler Show 6 Top 9, Bakal Bawakan Soundtrack Film

SURYA.CO.ID - Inilah link live streaming Indonesian Idol 2023 babak Spektakuler Show 6 Top 9, yang akan digelar, Senin (13/3/2023).

Pada pekan ini, peserta Indonesian Idol 2023 menyisakan sembilan peserta.

Sembilan peserta itu masih akan memperebutkan posisi aman mereka di Indonesian Idol 2023.

Bocoran Indonesian Idol 2023 masih seputar lagu yang akan dibawakan oleh 9 peserta yang akan tampil di babak Spektakuler Show 6, Senin (13/3/2023).

Menurut unggahan, pada Minggu (12/3/2023), admin memberikan instrumen lagu dengan menampilkan foto masing-masing peserta.

Kemudian, penonton diminta untuk menebak judul lagu apa yang akan dibawakan esok hari.

Surya.co.id pun mencoba menebak judul lagu yang akan dibawakan peserta, dengan daftar sebagai berikut.

1. Rony Parulian - Jangan Hilangkan Dia (Rossa)

Ost I Love You From 3000 Feets

2. Novia Situmeang - Takdir Cinta (Rossa)

Ost Ayat Ayat Cinta

3. Dimansyah Laituppa - Perahu Kertas (Maudy Ayunda)

Ost Perahu Kertas

4. Anggis Devaki - Cinta Sejati (BCL)

Ost Habibie Ainun

5. Nabilah Taqqiyah - Secukupnya (Hindia)

Ost Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini

6. Salma Salsabil - Zona Nyaman (Four Twenty)

Ost Filosofi Kopi 2

7. Neyl Author - Melompat lebih tinggi Sheila On7

8. Nyoman Paul - Tak Bisakah - Peterpan OST. ALEXANDRIA

9. Raissa Syarla - Kamu dan Kenangan - Maudy Ayunda OST. HABIBIE & AINUN 3

Jika melihat dari daftar tersebut, bisa dipastikan bahwa lagu yang akan dibawakan Top 9, ialah lagu-lagu yang menjadi soundtrack film Indonesia.

Agar Idola Anda tidak tereliminasi, segera beri dukungan melalui aplikasi RCTI+, dengan menggunakan 3 kuota gratis yang tersedia setiap hari.

Anda hanya perlu membuka aplikasi RCTI+.

Scroll ke bawah dan temukan banner VOTE INDONESIAN IDOL.

Pilih nama kontestan dan pilih VOTE.

Masing-masing akun memiliki 3 kuota voting.