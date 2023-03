Dzikir dan Wirid Setelah Shalat Magrib serta Subuh Lengkap Arab, Latin, Terjemahan

SURYA.CO.ID - Membaca dzikir dan wirid setelah Sholat Magrib, Isya', Subuh, Dzuhur dan Ashar sangat disunnahkan.

Dikutip dari buku Fiqih Shalat Terlengkap, Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat tentang disunnahkannya membaca dzikir setelah sholat fardhu.

Dalam hal ini, terdapat banyak sekali hadits shahih yang menjelaskan tentang macam-macam keutamaan dzikir.

Dalam kitab Imam Tirmidzi yang bersumber dari Sahabat Abu Umamah Ra, bahwa ia berkata:

"Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Saw, Doa apakah yang paling didengar? Beliau menjawab, 'Doa di tengah malam hari dan setelah shalat fardhu." (HR. Tirmidzi, dan hasan menurut beliau).

Juga diriwayatkan dari Sahabat Ibnu Abbas Ra, bahwa beliau berkata:

"Sesungguhnya mengeraskan suara dzikir ketika orang-orang telah selesai dari shalat fardhu itu telah terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw." Ibnu Abbas juga berkata, "Aku dapat mengetahui mereka telah selesai shalat ketika aku mendengar bacaan dzikir mereka." (HR. Bukhari, hadits no. 841, dan Muslim, hadits no. 583).

Berikut bacaan khusus dzikir dan wirid setelah shalat magrib dan subuh selengkapnya, dikutip dari laman Nahdlatul Ulama (NU):

1. Membaca istighfar 3 kali

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِـيْمِ الَّذِيْ لَااِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

(3 kali)

Astaghfirullaahal ‘adziim alladzii laaailaaha illaa huwal hayyul qoyyuum wa atuubu ilaih.

Artinya: "Aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung , tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah , dzat yang maha hidup kekal abadi dan terus menerus mengurus makhluknya tiada henti. Dan aku bertaubat kepada-Nya."

2. Membaca dzikir kalimat tauhid 3 kali