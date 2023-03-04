Lirik Rahmatun Lil'Alameen Arab dan Terjemahan, Ya Habibi Ya Syafii Ya Rasulallah

SURYA.CO.ID - Lagu Rahmatun Lil'Alameen Ya Habibi Ya Syafii Ya Rasulallah tengah viral di TikTok dengan tagar Lirik Sholawat.

Lagu religi oleh Maher Zain tersebut, memiliki makna pujian dan doa kepada Nabi Muhammad SAW.

Liriknya Ya Habibi Ya Syafii Ya Rasulallah artinya Kekasihku Syafaatku Ya Rasulullah.

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Berikut simak lirik selengkapnya dalam teks Arab, latin dan terjemahan Indonesia.

Rahmatun Lil'alameen

يَا مَنْ صَلَّيْتَ بِكُلِ الْأَنْبِيَاء

Yaa Man Shollaita Bikullil Anbiya'

"Wahai engkau yang menjadi imam semua Nabi dalam shalat"

يَا مَنْ فِيْ قَلْبِكَ رَحْمَةٌ لِلنَّاسْ

Yaa man fii qolbika Rohmatun linnas

"Wahai engkau yang hatinya berisi rahmat buat semua manusia"

يَا مَنْ أَلَّفْتَ قُلُوْبًا بِالْإِسْلَامْ

Ya man allafta quluuban bil Islam

"Wahai yang menyatukan hati melalui Islam"

يَا حَبِيْبِي يَا شَفِيْعي يَا رَسُولَ الله

Yaa habiibii yaa shafii’i yaa Rasula Allah

"Kekasihku, syafaatku, Ya Rasulullah"

بِأُمِّي وَأَبِي ... فَدَيْتُكَ سَيِّدِي

Bi ummi wa abi .. fadaytuka sayyidi

"Aku akan mengorbankan ayah dan ibuku untukmu wahai Nabiku"

صَلَاةٌ وَسَّلَامْ ... عَلَيْكَ يَا نَبِيّ

Sholatun wa salam .. ‘alayka yaa Nabi

"Shalawat dan salam atasmu Ya Nabi"

حَبِيْبِي يَا... مُحَمَّدْ

Habibi yaa Muhammad

"Kekasihku, Ya Muhammad!"

أَتَيْتَ بِالسَّلَامِ وَالْهُدَى مُحَمَّدْ

Atayta bissalami wal huda, Muhammad

"Engkau datang dengan kedamaian dan petunjuk, Muhammad"

حَبِيْبِي يَا... يَا مُحَمَّدْ

Habibi yaa … yaa Muhammad

"Kekasihku, Ya Muhammad!"