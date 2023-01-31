Lirik Sholawat
Lirik Roqqota Aina Ya Syauqon - Maher Zain Teks Arab dan Artinya, Assalamualaika Ya Rasulallah
Inilah lirik Roqqota Aina Ya Syauqon lengkap terjemahan Indonesia, yang sebenarnya berjudul Assalamu Alayka.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Inilah lirik Roqqota Aina Ya Syauqon lengkap terjemahan Indonesia, yang sebenarnya berjudul Assalamu Alayka.
Lagu Assalamu Alayka dari Maher Zain dikenal melalui liriknya Roqqota Aina Ya Syauqon dan Assalamualaika Ya Rasulallah.
Lagu tersebut dikenal sebagai Lirik Sholawat atau bacaan sholawat, namun sebenarnya, lirik Roqqota Aina Ya Syauqon tidak mengandung Lirik Sholawat, melainkan pujian dan doa atas perjuangan Nabi Muhammad SAW.
Lagu ini cukup populer di Indonesia, hingga dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi religi seperti Nissa Sabyan, Muhammad Hadi Assegaf dan lainnya.
Berikut lirik selengkapnya, tulisan Arab, latin dan terjemahan dikutip dari YouTube Awakening Musik.
رَقَّتْ عَيْنَايَ شَوْقًا
Raqqat ‘ainaya shawqan
وَلِطَيْبَةَ ذَرَفَتَ عَشْقً
wa li Taibata tharafat ‘ishqan
فَأْتَيْتُ إِلَى حَبِيْبِى
Fa’ataytu ila habibi
فَأَهْدَأْ قَلْبُ وَرِفْقًا
fahda’ ya qalbu wa rifqan
صَلِّيْ عَلَى مُحَمَّدْ
Sholli ala muhammad
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا يَا رَسُولَ اللهْ
Assalamu alayka ya ya Rasulallah
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبِى يَا نَبِيَ اللهْ
Assalamu alayka ya habibi Ya Nabiyyallah.
يَا رَسُولَ اللهْ
Ya Rasulullah
قَلْبٌ بِالْحَقِّ تَعَلَّقْ
Qalbun bil Haqqi ta’allaq,