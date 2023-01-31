Lirik Sholawat

Lirik Roqqota Aina Ya Syauqon - Maher Zain Teks Arab dan Artinya, Assalamualaika Ya Rasulallah

Inilah lirik Roqqota Aina Ya Syauqon lengkap terjemahan Indonesia, yang sebenarnya berjudul Assalamu Alayka.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Roqqota Aina Ya Syauqon - Maher Zain Teks Arab dan Artinya, Assalamualaika Ya Rasulallah
Canva
Ilustrasi - Lagu Assalamu Alayka Maher Zain 

SURYA.CO.ID - Inilah lirik Roqqota Aina Ya Syauqon lengkap terjemahan Indonesia, yang sebenarnya berjudul Assalamu Alayka.

Lagu Assalamu Alayka dari Maher Zain dikenal melalui liriknya Roqqota Aina Ya Syauqon dan Assalamualaika Ya Rasulallah.

Lagu tersebut dikenal sebagai Lirik Sholawat atau bacaan sholawat, namun sebenarnya, lirik Roqqota Aina Ya Syauqon tidak mengandung Lirik Sholawat, melainkan pujian dan doa atas perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Lagu ini cukup populer di Indonesia, hingga dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi religi seperti Nissa Sabyan, Muhammad Hadi Assegaf dan lainnya.

Berikut lirik selengkapnya, tulisan Arab, latin dan terjemahan dikutip dari YouTube Awakening Musik.

رَقَّتْ عَيْنَايَ شَوْقًا
Raqqat ‘ainaya shawqan

وَلِطَيْبَةَ ذَرَفَتَ عَشْقً
wa li Taibata tharafat ‘ishqan

فَأْتَيْتُ إِلَى حَبِيْبِى
Fa’ataytu ila habibi

فَأَهْدَأْ قَلْبُ وَرِفْقًا
fahda’ ya qalbu wa rifqan

صَلِّيْ عَلَى مُحَمَّدْ
Sholli ala muhammad


السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا يَا رَسُولَ اللهْ
Assalamu alayka ya ya Rasulallah

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبِى يَا نَبِيَ اللهْ
Assalamu alayka ya habibi Ya Nabiyyallah.

يَا رَسُولَ اللهْ
Ya Rasulullah


قَلْبٌ بِالْحَقِّ تَعَلَّقْ
Qalbun bil Haqqi ta’allaq,

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Tags
Roqqota Aina Ya Syauqon
Assalamualaika Ya Rasulullah
Assalamu Alayka
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