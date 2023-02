Westown View Surabay Kembali Lanjutkan Pembangunan Tower La Chiva

Direktur Utama Proyek Westown View Sahnawi (baju putih), Komisaris Tatuk Hidayat (batik biru), Direktur Halim Idanawang (baju biru) dan Project Manager PP Gedung Proyek Westown View Eko Susilo (baju gelap) pada "\'Topping Off Pooldeck' pembangunan proyek 'Westown View' Surabaya, Selasa (21/2/2023). PT Properti Tbk (PPRO) mempercepat pembangunan 'Westown View Apartemen' yang merupakan proyek pertama di Indonesia dengan konsep 'tropical architecture design' dengan target topping off tahun ini dan bisa serah terima unit pada tahun 2024.

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Pengembangan proyek komplek apartemen Westown View yang dikembangkan PT PPRO Sampurna Jaya, anak usaha dari PP Property (Persero) kembali bangkit setelah sebelumnya sempat terhenti karena pandemi.

Pembangunan tower pertama yang diberi nama La Chiva, sudah mencapai progres 35 persen sampai pada pengecoran lantai 10.

Direktur Utama PPRO Sampurna Jaya, Sahnawi mengatakan, tower La Chiva disiapkan memiliki 42 lantai.

"Seharusnya tahun 2021-2022 sudah harus selesai dan take over. Tapi karena pandemi, akhirnya pengerjaan mengalami perlambatan, dan tahun ini kami kembali agresif melakukan pembangunan dan penjualan," kata Sahnawi, Selasa (21/2/2023), di sela kegiatan topping off pooldeck tower La Chiva yang ada di lantai 8.

Dengan mulai agresif membangun kembali ini, ditargetkan tahun ini akan ada topping off atau tutup atap, kemudian dilanjut finishing dengan target tahun 2024 sudah mulai penyerahan unit.

Saat ini, penjualan unit apartemen di tower ini telah mencapai 80 persen dari total unit yang mencapai 1.200 unit.

Selanjutnya untuk sisa 20 persen, ditargetkan sold out di tahun ini.

"Kami optimis perekonomian di tahun ini semakin membaik. Pemerintah sudah mencabut aturan PPKM, dan sektor industri lainnya sudah mulai bergerak dan tentunya sektor properti akan ikut bergerak juga," ungkap Sahnawi.

Sahnawi menambahkan, setelah seluruh unit tower pertama ini terjual, tidak menutup kemungkinan PPRO Sampurna Jaya akan melanjutkan pembangunan tower kedua sesuai dengan permintaan pasar.

Sementara itu terkait dengan topping off pooldeck tower La Chiva di lantai 8, merupakan upaya Westown View untuk kembali menarik konsumen.

"Selain itu juga menunjukkan progres proyek kami yang tetap berjalan dan siap menyongsong bangkitnya ekonomi pasca pandemi di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya," beber Sahnawi.

Apalagi di kawasan Wiyung, Surabaya Barat ini, sedang bertumbuh berbagai sektor ekonomi, pendidikan dan pemukiman.

"Kami juga sudah melakukan kerjasama dengan salah satu lembaga pendidikan, dimana nanti di komplek Western View ini juga akan sekolah, co working space, dan mini lifestyle mall untuk mendukung penghuni apartemen," pungkas Sahnawi.