Target Kuasai Segmen Classy di Jatim, Yamaha STSJ Resmi Rilis Yamaha Grand Filano Hybrid Connected

Berita Surabaya

SURYA.co.id, SURABAYA - PT Surya Timur Sakti Jatim (Yamaha STSJ) selaku main dealer motor dan spare part Yamaha area Jawa Timur, Kalselteng, Kaltim dan Nusa Tenggara secara resmi menghadirkan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected di Jawa Timur di Gatherinc Bistro & Bakery Surabaya, Minggu (5/2/23).

Peresmian produk teranyar ini sekaligus melengkapi jajaran produk dari segmen Classy Yamaha, yang sebelumnya telah dihadirkan melalui peluncuran Yamaha Fazzio pada beberapa waktu lalu.

Deputy Director Sales & Marketing Yamaha STSJ, Rifany Widjaja mengungkapkan, kehadiran produk terbaru Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ini sekaligus menambah line up produk di kategori Classy Yamaha.

"Kami sadar betul dengan adanya orientasi masyarakat yang tinggi terhadap perkembangan teknologi dan tren gaya hidup masa kini. Sesuai dengan komitmen kami untuk terus memberikan produk-produk unggulan bagi masyarakat, maka dari itu kami menghadirkan Grand Filano Hybrid-Connected dengan berbagai fitur-fitur modern serta desain yang lebih fashionable dan high class. Kami harap Grand Filano Hybrid-Connected bisa dicintai oleh masyarakat layaknya masyarakat mencintai produk keluaran Classy Yamaha yang pertama yaitu Fazzio Hybrid-Connected,” jelas Rifany.

Terinspirasi dari Fashion trend yang ada di dunia, Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected menjadi salah satu skuter matic yang berkelas dan sesuai untuk melengkapi gaya hidup modern masyarakat masa kini.

“Jadi bersama-sama kami mengajak konsumen untuk naik level melalui keunggulan yang dimiliki oleh Grand Filano Hybrid-Connected yang semakin berkelas,” tambah Rifany.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh GM Sales Marketing Agung Mundi.

"Jadi seperti yang kita ketahui kami telah sukses menjalankan pasar yang dimainkan oleh sejumlah motor yang ada pada keluarga MAXI (Lexi, NMAX, Xmax, dan Tmax). Nah ini Filano pun kita hadirkan buat di classy bersama dengan Fazzio, sehingga diharapkan tidak hanya jajaran produk di MAXI saja yang sukses tapi keluarga Classy pun juga sukses," terang Agung kepada Tribun Jatim Network saat sesi tanya jawab di acara press conferce Grand Filano Hybrid-Connected.

Sementara itu, GM Service Yamaha STSJ, Ilham Wahyudi menjelaskan, Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ini mengusung tag line 'THE NEXT LEVEL'.

Pertama, THE NEXT LEVEL OF FASHION.

Sesuai dengan karakter generasi masa kini yang identic dengan gaya hidup berkelas, Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected mengajak konsumen untuk tampil menjadi pusat perhatian karena menunjang penampilan penggunanya ketika berkendara untuk tampil semakin berkelas.

Hadir dengan desain premium yang terletak pada body motor yang dikomnikasikan dengan jok bertekstur border yang unik semakin menambah kesan mewah dan elegan pada kendaraan.

Pun demikian adanya TFT Sub Display, yang merupakan teknologi terbaru dikelasnya, akan membuat tampilan speedometer semakin informative dan unik dengan kehadiran tampilan berwarna dan animasi Welcome dan Goodbye Message, odometer, Fuel Consumption, dan Power Assist Indicator.

Kesan semakin stylish juga menguat dengan adanya pencahayaan terang karena adanya lampu LED berbentuk Diamond Shaped LED Headlight, Unique LED Position Light, Front dan Rear LED Turn Signals, LED Tailight serta lampu LED yang terletak di bagasi motor.