BIODATA Melaney Ricardo yang Baru Jalani Operasi Pengangkatan Rahim, Berawal dari Sakit Saat Haid

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Melaney Ricardo yang baru saja menjalani operasi pengangkatan rahim.

Milaney Ricardo mengumumkan bahwa telah menjalani operasi tersebut pada Jumat (27/1/2023).

Pada mulanya, itu bukan hal yang mudah bagi Milaney Ricardo.

Ia sempat merasa takut untuk melakukannya.

Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk melangsungkan pengobatan tersebut.

Dirinya menganggap bahwa itu merupakan keputusan yang terbaik.

Milaney Ricardo membagikan kisahnya menjalani pengangkatan rahim melalui akun YouTube pribadinya.

Pengalaman yang ia bagikan pada Senin (30/1/2023) itu pun menyita perhatian warganet.

"Ada rasa takut, but I think I have to choose what the best for my body for the long term," ungkapnya seperti dilansir dari TribunSeleb, Selasa (31/1/2023).

"Jadi operasi yang aku lakukan kemarin itu, akhirnya after long journey, up and down, maju mundur, mengumpulkan keberanian, itu adalah operasi pengangkatan rahim," jelasnya.

Untuk diketahui, Melaney Ricardo menjalani operasi pengangkatan rahim karena dirinya menderita penyakit yang dinamakan adenomiosis.

"Yang aku alami beberapa bulan ke belakang ini adalah symptoms (gejala) aku itu mengidap adenomiosis, jadi agak mirip dengan endometriosis," kata Melaney.

Menurut penuturan dr. Caroline Tirtajasa, Sp.OG (K) pada Melaney, adenomiosis terjadi ketika jaringan yang biasanya melapisi rahim tumbuh ke dalam dinding otot rahim.

"Adenomiosis ini adalah proses endometriosis yang tumbuh di otot rahim, beda dengan miom," jelas dr. Caroline.