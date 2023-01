UPDATE Transfer Liga Inggris, Per 24 Januari, Bandrol Mudryk Belum Tersaingi

SURYA.co.id I Berikut data terbaru hasil transfer Januari 2023 yang dilakukan 20 klub Liga Inggris hingga 24 Januari 2023.

Bursa transfer yang dimulai 1 Januari 2023 lalu, masih tersisa satu pekan lalu, sebelum ditutup serentak di semua Liga Eropaper tanggal 31 Januari.

Jadwal penutupan bursa transfer di liga - liga Eropa hanya berbeda jam. Khusus Liga Inggris, bursa transfer Januari akan ditutup 31 Januari - pukul 23.00 WIB

Badrol tertinggi pemain hasil transfer Januari 2023 masih dipegang Mykhaylo Mudryk, yang didatangkan Chelsea dari Sakhtar Donetsk dengan biaya Rp 1,6 Triliun.

Badrol ini sekaligus menjadi rekor pemain Ukraina termahal sepanjang sejarah.

Mykhaylo Mudryk pemain anyar Chelsea dari Shaktar Donetsk dengan bandrol Rp 1,6 triliun (Transfermarkt)

Berikut update hasil transfer pemain di 20 klub Liga Inggris per tanggal 24 Januari 2023, dikutip SURYA dari update transfer Livescore,com

Arsenal

In: Leandro Trossard (Brighton, £27million/ Rp 497 miliar)

Out: Brooke Norton-Cuffy (Coventry, loan), Miguel Azeez (Wigan, loan), Arthur Okonkwo (Sturm Graz, loan), Ovie Ejeheri (SJK Seinajoki, loan), Harry Clarke (Ipswich, undisclosed)

LEANDRO TROSSARD - penyerang sayap Brighton menjadi incaran Chelsea dan Newcastle

LEANDRO TROSSARD - penyerang sayap rekrutan Arsenal dari Brighton (twitter leandro trpssard)

Aston Villa

In: Alex Moreno (Real Betis, dirahasiakan), Jhon Duran (Chicago Fire, undisclosed/dirahasiakan)

Out: Cameron Archer (Middlesbrough, loan), Tyreik Wright (Plymouth, undisclosed), Frederic Guilbert (Strasbourg, undisclosed), Indiana Vassilev (St Louis City, undisclosed), Danny Ings (West Ham, £15m/Rp 274 miliar)

Bournemouth

In: Dango Ouattara (Lorient, £20m/Rp 366 miliar )

Out: Ferdinand Okoh (Dorchester, loan), James Hill (Hearts, loan), Will Dennis (Slough, loan)

Brentford