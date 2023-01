Liga Spanyol, Jadwal Sabtu - Selasa, Klasemen - Top Skor, Pekan Enteng Barcelona, Madrid Berat

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol 2022/2023 matchday ke-19 yang akan berlangsung Sabtu - Selasa (28-31 Januari 2023).

Liga Spanyol Laliga matchday ke-19 akan dibuka pertandingan Almeria vs Espanyol, Jumat (27/1) waktu setempat atau Sabtu (28/1) pukul 03.00 WIB.

Sementara pimpinan klasemen Barcelona kemungkinan besar akan melanjutkan tren kemenangannya.

Tim yang akan dihadapinya pekan adalah Girona. Meski bermain di kandang Girona, Barcelona yang unggul di semua lini, diperkirakan akan bisa pulang dengan poin penuh.

Girona bukanlah tim elit. Di papan klasemen Girona berada di papan tengah. Urutan ke-11.

Rekor bertandinga Girona, dari 18 laga, hanya mampu memetik lima kali kemenangan. Sisanya, enam kali draw, dan lebih banyak kalah 7 kali.

Bandingkan dengan rekor Barcelona yang baru sekali kalah di Laliga musim ini. Satu-satunya kekalahan Barcelona terjadi dalam Elclasio di kadnag Real Madrid dengan skor 3 - 2.

Pedri - wonderkid Barcelona yang terus masuk starting XI Pelatih Xavi Hernandez (Goal.com)

Sementara rival abadi Barcelona, Real Madrid pekan ini akan menjamu Real Sociedad.

Ini akan menjadi laga paling panas di matchday ke-19.

Real Sociedad yang akan dihadapi Real Madrid merupakan tim urutan ketiga. Hanya terpaut tiga poin dari Real Madrid yang berada di urutan kedua.

Jadi laga Real Madrid vs Real Sociedad akan menjadi laga sangat krusial bagi kedua tim.

Madrid yang menjadi tuan rumah tetap lebih diunggulkan.

Di mana menonton siaran langsung Liga Spanyol

Liga Spanyol Laliga bisa disaksikan dalam siaran langsung beIN Spot TV dan Live Streaming Vidio.com

LIVE Report, laporan detik per detik pertandingan bisa diikuti di Live score.com atau livescore.google.com.

Jadwal Liga Spanyol Matchday ke-19

SABTU 28 JANUARI

03:00 - Almeria vs Espanyol

20:00 - Cadi vs Mallorca

22:15 - Girona vs Barcelona

MINGGU 29 JANUARI

00:30 - Sevilla vs Elche

03:00 - Getafe vs Real Betis

20:00 - Real Valladolid vs Valencia

22:15 - Osasuna vs Atletico Madrid