Lirik Sholawat

Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan

Berikut Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi yang tengah viral di TikTok lengkap arab, latin dan terjemahan.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan
TikTok
Ilustrasi - Lirik Ma Madda Likhoiril 

SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi yang tengah viral di TikTok.

Bukan Lirik Sholawat, Ma Madda Likhoiril Kholqi adalah syair tentang kuasa Allah SWT.

Syair Ma Madda Likhoiril Kholqi banyak dilantunkan oleh penyanyi religi seperti Nissa Sabyan dan Anisa Rahmah.

Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi

مَا مَدَّ لِخَيْرِ الْخَلْقِ يَدَا أَحَدٌ إِلَّا وَ بِهِ سَعِدَا
فَلِذَاكَ مَدَدْتُ إِلَيْهِ يَدِي وَ بِذَلِكَ كُنتُ مِنَ السُّعَدَا

Maa madda likhoiril kholqi yadaa ahadun illaa wabihi sa’idaa
Falidzaaka madadtu ilaihi yadii wa bidzaalika kuntu minas-su’adaa


الله الله الله الله
الله الله لا إله إلا الله

Allahu Allahu Allahu Allahu
Allahu Allahu Laa Ilaaha Illallah


بَابٌ لِّلهِ سَمَا وَعَلَا , قَدْرًا وَامْتَازَ بِکُلٍّ عَلَا
وَالْکُلُّ بِدَعْوَتِهِ اتِّصَلَا , بِاللهِ وَحَازَ بِهِ الْمَدَدَا

Baabun lillaahi samaa wa, ‘alaa qodron wamtaaza bikullin ‘alaa


الله الله الله الله
الله الله لا إله إلا الله

Allahu Allahu Allahu Allahu
Allahu Allahu Laa Ilaaha Illallah


إِنِّی بِالْعُسْرِ وَبِالْيُسْرِ , بِحِمَاهُ اِلُوْذُ مَدَی الْعُمْرِ
وَاَقُوْلُ أَغِثْنِیْ يَاذُخِرِیْ , وَأَنِلْنِیْ مِنْ گفَيْكَ نَدَا

Innii bil’usri wa bilyusri, bihimaahu aluudzu madaal ‘umri
Wa aquulu aghitsnii yaa dzukhrii, wa anilnii min kafaika nadaa

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Lirik Sholawat
Ma Madda
Ma Madda Likhoiril
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
viral di TikTok
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