Sajikan 50 Menu Khusus Imlek, Aston Madiun & Favehotel Madiun Beri Bundling Kamar Spesial Semalam

SURYA.CO.ID, MADIUN - Tahun Baru China atau Imlek, jatuh pada Minggu (22/1/2023), menjadi momen spesial bagi warga Tionghoa, termasuk di Madiun. Aston Madiun Hotel & Conference Center dan Favehotel Madiun pun menyambutnya dengan menyuguhkan 50 menu serta berbagai pernak-pernik lampion merah dan pojok swafotodengan shio Kelinci Air.

Selain itu Aston dan Favehotel Madiun turut hadirkan seni tradisional Barongsai dalam dinner spesial Imlek Fest of Fortune di H&E Restaurant.

Executive Chef Aston Madiun Hotel & Conference Center, Chef Subadri, mengatakan, di antara menu spesial yang dibuat antara lain Dodol dan Yu Sheng, Appetizer, Soup, Main Course, Dessert, dan Beverage.

"Kami juga menyajikan food stall seperti Peking Duck, Chicken Ala Hongkong, Fried Turnip Cake, Nasi Lemak Malaysia, dan berbagai food stall lainnya yang totalnya berjumlah sekitar 50 sajian menu," ujar Chef Subadri.

Menurutnya, tadk lengkap apabila perayaan Imlek tidak disertai kemeriahan Barongsai. Selain berbagai menu menarik, lanjut Subadri, juga turut menghadirkan penampilan seperti seni tradisional Barongsai dan live music.

"Tarian tradisional asal China tersebut akan menemani makan malam spesial bersama keluarga untuk menikmati momen malam tahun baru Imlek kali ini," ucapnya.

Ia menambahkan, Aston dan Favehotel Madiun turut menghadirkan promo bundling kamar yang cukup menarik. Hanya dengan Rp 858,000 di Aston dan Rp 618,000 di Favehotel, pengunjung sudah dapat menikmati aneka fasilitas menginap semalam.

"Mulai sarapan untuk dua orang, fasilitas Body and Soul (Gym, Swimming Pool, dan Sauna), welcome drink, dan special dinner Chinese New Year untuk 2 orang," ungkapnya.

"Pengunjung dapat memesan berbagai promo menarik tersebut melalui telepon 0351 447 2222 atau WhatsApp Chat di 089 5622 170170. Kegiatan semacam ini telah digelar Aston dan favehotel Madiun setiap tahunnya dengan konsep yang berbeda-beda," tutupnya. *****