Jimin BTS Dikabarkan Bakal Rilis Album Solo Usai Kolab Bareng Taeyang BIGBANG, Fans Akui Penasaran

SURYA.CO.ID - Jimin BTS dikabarkan bakal melakukan debut solo dengan merilis album pada Februari 2023 mendatang.

Kabar ini seperti yang disiarkan oleh beberapa media Korea Selatan, Senin (16/1/2023).

Saat ini, Jimin BTS disebut tengah melakukan persiapan untuk merilis album solo pertamanya.

Kabar ini, tentu disambut penggemar dengan suka cita. Mereka juga dibuat penasaran dengan genre apa yang akan ditampilkan oleh Jimin BTS, mengingat dia memiliki vokal yang cukup unik.

Meski begitu, kabar ini belum resmi dikonfirmasi Big Hit Music, selaku agensi dari Jimin BTS.

Melansir Instagram @panncafe, Jimin BTS dinilai mampu memikat penggemar di seluruh dunia dengan nadanya yang unik.

Sebelumnya, Jimin BTS sempat didapuk untuk mengisi OST drama tvN "Our Blues" dengan judul "With You" bersama Ha Sungwoon tahun lalu.

Jimin BTS juga memiliki lagu sendiri berjudul "Friend", yang disertifikasi emas oleh Asosiasi Industri Rekaman dari Jepang, dan anggota grup yang sama Jin, V, Bersama dengan Jungkook, ia menunjukkan kemampuan bermusiknya melalui 'Bad Decisions' bekerja sama dengan Snoop Dogg dan Benny Blanco.

Baru-baru ini, ia berpartisipasi dalam menampilkan Taeyang, sebuah lagu baru dari grup BigBang, dan menjadi topik hangat.

Single Kolaborasi Jimin BTS dan Taeyang BIGBANG Sudah Dirilis

Secara resmi Taeyang BIGBANG telah merilis single kolaborasinya bersama Jimin BTS, "VIBE", Jumat (13/1/2023) pada pukul 11:00 WIB.

Sebelum merilis single itu, Taeyang BIGBANG terlebih dulu melakukan "Countdown Live" untuk berbincang sedikit mengenai single terbarunya. Terhitung, ini berjarak enam tahun dari comeback terakhirnya, sehingga dia sempat mengaku merasa gugup.

Dalam cerita singkat itu juga, Taeyang BIGBANG juga menceritakan bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan Jimin BTS untuk single "VIBE".

Dia mengaku, awalnya semua itu adalah ide TEDDY, yang turut berperan sebagai produser juga komposer untuk single "VIBE".

Dalam kolaborasi terbaru dengan Taeyang BIGBANG, Jimin BTS juga berperan sebagai komposer untuk single bertajuk "Vibe". (Instagram/__youngbae__)

