BIODATA Jimin BTS yang Didapuk Jadi Global Ambassador DIOR, Dinilai Punya Ciri Khas Khusus

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Jimin BTS yang secara resmi didapuk menjadi Global Ambassador brand DIOR, Senin (16/1/2023).

Secara mengejutkan, DIOR melalui media sosialnya mengumumkan bahwa Jimin BTS akan menjadi Global Ambassador mereka.

Dalam unggahannya, DIOR mengatakan bahwa mereka dengan senang hati mengumumkan Jimin BTS menjadi duta terbaru mereka.

Melansir Instagram @officialkvibes, kabar tentang Jimin BTS menjadi Global Ambassador DIOR juga dilaporkan oleh sejumlah media Korea Selatan.

Pemilihan Jimin BTS sebagai Global Ambassador terbaru DIOR, lantaran mereka menilai idol kelahiran 1995 itu memiliki ciri khas yang unik.

"Dia adalah artis yang memiliki semangat dan singularitas gaya DIOR. Modernitas dengan ciri khas yang tak lekang oleh waktu,” terang perwakilan DIOR dalam Women Wear Daily.

Jimin BTS Bakal Rilis Album Solo

Jimin BTS dikabarkan bakal melakukan debut solo dengan merilis album pada Februari 2023 mendatang.

Kabar ini seperti yang disiarkan oleh beberapa media Korea Selatan, Senin (16/1/2023).

Saat ini, Jimin BTS disebut tengah melakukan persiapan untuk merilis album solo pertamanya.

Kabar ini, tentu disambut penggemar dengan suka cita. Mereka juga dibuat penasaran dengan genre apa yang akan ditampilkan oleh Jimin BTS, mengingat dia memiliki vokal yang cukup unik.

Meski begitu, kabar ini belum resmi dikonfirmasi Big Hit Music, selaku agensi dari Jimin BTS.

Melansir Instagram @panncafe, Jimin BTS dinilai mampu memikat penggemar di seluruh dunia dengan nadanya yang unik.

Sebelumnya, Jimin BTS sempat didapuk untuk mengisi OST drama tvN "Our Blues" dengan judul "With You" bersama Ha Sungwoon tahun lalu.