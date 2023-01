Bacaan Maulid Diba Lengkap Arab, Latin dan Arti Sesuai Urutan

SURYA.CO.ID - Berikut Bacaan Maulid ad-Diba'i atau Maulid Diba Lengkap sesuai dengan urutan.

Sholawat Maulid Diba merupakan karya Syaikh Ibnu Ad-Diba'i yang memuat syair-syair tentang Nabi Muhammad SAW.

Menurut Fatimah Hi Moh Amin Lasawedi dalam Refleksi Kecintaan Kepada Rasulullah SAW, dijelaskan Lirik Sholawat Maulid Diba berisi kisah tentang penciptaan Nabi Muhammad SAW, kehamilan sang ibunda, berbagai mukjizat dan karamah menjelang kelahiran beliau, sosok dan kepribadian, perjuangan dan dakwah serta sholawat atas beliau.

Sholawat Maulid Diba selengkapnya:

1. Ya Robbi Sholli 'Ala Muhammad

يَارَبِّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّد , يَارَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ

Ya robbi shalli ala Muhammad

Ya robbi shalli alayhi wasallim

"Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat kepada Nabi Muhammad - Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan salam kepadanya."

يَارَبِّ بَلِّغْهُ الْوَسِيْلَةْ , يَارَبِّ خُصَّهُ بِالْفَضِيْلَةْ

Ya robbi balllighul wasiilah

Ya robbi khusshoh bilfadliilah.

"Ya Allah sampaikanlah kepadanya sebagai perantara - Ya Allah, khususkanlah kepadanya dengan keutamaan."

يَارَبِّ وَارْضَ عَنِ الصَّحَابَةْ , يَارَبِّ وَارْضَ عَنِ السُّلاَلَةْ

Ya robbi wardlo 'anisshohaabah

Ya robbi wardlo 'anis-sulaalah.

"Ya Allah, anugerahkanlah keridhaan kepada sahabatnya - Ya Allah, anugerahkanlah keridhaan kepada keturunannya."

يَارَبِّ وَرْاضَ عَنِ الْمَشَايِخْ , يَارَبِّ وَارْحَمْ وَالِدِيْنَا

Ya robbi wardlo 'anil-masyaayikh

Ya robbi farham waalidiinaa.

"Ya Allah, anugerahkanlah keridhaan kepada para guru - Ya Allah, rahmatilah orang-orang tua kami."

يَارَبِّ وَارْحَمْنَا جَمِيْعًا , يَارَبِّ وَارْحَمْ كُلَّ مُسْلِمْ

Ya robbi warhamnaa jamii’an

Ya robbi warham kulla muslim.