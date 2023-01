Messi Sabet Penghargaan Pemain Terbaik Dunia 2022 IFFHS, Kalahkann Mbappe dan Benzema

SURYA.co.id I Superstar sepak bola Argentina, Lionel Messi membuka tahun 2023 dengan manis.

Pemain Paris Saint Germain itu menerima penghargaan pertamanya di tahun 2023 sebagai Pemain Pria Terbaik Dunia 2022 versi The International Federation of Football History and Statistics (IFFHS)

Messi seperti terlahir kembali di tahun 2022 lalu. Saat terbuang dari Barcelona tahun 2021 dan bergabung dengan PSG, Messi sempat mati gaya. Dalam semusim bersama PSG, penampilan Messi benar-benar jauh di bawah performa.

Namun memasuki musim keduanya di tahun 2022/2023, Messi seperti terlahir kembali. Ia tampil sangat apik di PSG dan puncaknya di Piala Dunia Qatar 2022, La Pulga sukses mengantarkan Timnas Agentina juara. Messi sendiri dinobatkan sebagai pemain terbaik Qatar 2022.

Kali ini, La Pulga meraih IFFHS Men's World Best Player 2022.

Dilansir BolaSport.com dari lama resmi IFFHS, Messi sukses meraih penghargaan di atas usai mengumpulkan total 275 poin.

Jumlah poin Messi jauh mengungguli pesaing terdekatnya, Kylian Mbappe, yang menduduki peringkat kedua dengan 35 poin.

Adapun di peringkat 3,4, dan 5 masing masing masing diduduki oleh Karim Benzema (30 poin), Luka Modric (15 poin) dan Erling Haaland (5 poin).

Sumber: Bolasport, baca disini