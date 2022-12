SINDIRAN Higor Vidal Usai Laga Persebaya vs Persik: Tak Mudah Bermain Melawan 12 Pemain

SURYA.co.id, - Pemain asing Persebaya Surabaya, Higor Vidal sindir keras wasit kontroversial di laga melawan Persik Kediri.

Seperti diketahui, laga Persebaya Surabaya vs Persik Kediri pada lanjutan pekan ke-14 BRI Liga 1 2022 menuai keramaian di media sosial.

Pasalnya, wasit yang memimpin jalannya pertandingan dianggap kontroversial dengan sejumlah keputusannya.

Puncaknya pada menit-menit akhir saat Ahmad Nufiandani dijatuhkan kiper lawan di area kotak terlarang namun tak ada pelanggaran atau penalti yang diberikan.

Wasit Ginanjar Rahman Latief dikerubungi oleh official tim Persebaya Surabaya usai pertandingan Persebaya vs Persik. Keputusan kontroversial menit (TRIBUN NETWORK/DENI DENASWARA)

Usai pertandingan, pemain Persebaya mengutarakan kekesalan terhadap kepemimpinan wasit.

Tak terkecuali legiun asing Higor Vidal.

Pemain asal Brasil itu buka-bukaan merasa di posisi yang selalu dirugikan bersama timnya.

Hal itu ia ungkapkan melalui unggahan instagram story terbarunya.

"14 Matches, 0 penalty for Persebaya. Always we play againsts 12 players in the field, not easy." tulis Higor Vidal.

Sindiran Higor Vidal melalui akun instagramnya usai laga Persebaya vs Persik

(14 pertandingan, 0 penalti untuk Persebaya. Kami selalu bermain melawan 12 pemain di lapangan, tak mudah.)

Ia juga membubuhkan emoticon Badut di unggahan tersebut.

Adapun pertandingan antara Persebaya vs Persik Kediri berakhir dengan skor imbang 1-1.

Bajul Ijo tertinggal lebih dulu lewat gol penalti Arthur Felix (9').

Kemudian dibalas lewat sepakan Sho Yamamoti (60').