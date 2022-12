UK Petra Jadi Kampus Swasta Pertama yang Miliki Black Box Theatre, Ini Keunggulannya

SURYA.co.id | SURABAYA - Petra Theatre Black Box Studio milik English for Creative Industry (ECI) Universitas Kristen Petra (UK Petra) secara resmi dibuka dan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran mulai, Sabtu (3/12/2022).

Petra Theatre Black Box Studio menjadi fasilitas laboratorium bagi para mahasiswa ECI UK Petra untuk mengasah kemampuan khususnya di bidang Performing Arts.

Studio ini dapat menampung kapasitas hingga 129 orang, laboratorium ini berukuran 20,7 meter x 10,1 meter dengan ketinggian mencapai kurang lebih 3,5 meter.

Sementara untuk keunggulan dari Petra Theatre Black Box Studio ini terletak pada seatingnya yang bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.

Tempat duduk distudio ini dapat dengan mudah dipindahkan sesuai dengan bentuk yang ingin ditampilkan kepada penonton.

"Semoga dengan kehadiran studio ini, mahasiswa dapat membuat pertunjukan teater yang segar dan berkualitas, bahkan menjadi pengembangan drama baru di Indonesia," harap Managing Director Petra Theatre, Stefanny Irawan.

Tahun ini menjadi spesial sebab awalnya yang bernama Petra Little Theatre ini merayakan hari jadinya yang ke-20.

“Usia ini sudah tidak “kecil” lagi maka dari itu bersamaan dengan launching laboratorium baru ini maka kami merebranding namanya menjadi Petra Theatre,” sebut Stefanny.

Peresmian kali ini dimeriahkan dengan pameran mini produksi-produksi serta penampilan 3 nomor musikal oleh para Petranesian (sebutan keluarga besar UK Petra).

Diantaranya penampilan “Days” by Sandy Excelsior from “In Da City!”, “The Girl Next Door" by Ellara Yusea from “A Story of Wounds” dan "Mother Asked Me Every Morning" by Fransisca Vinybelinda from “Mother How Are You Today?”.