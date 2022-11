J-Hope BTS Bakal Beri Penampilan Spesial di Panggung Mnet Music Awards 2022

SURYA.CO.ID - Masuk dalam line-up Mnet Music Awards 2022 yang bakal digelar pada 29 hingga 30 November 2022, J-Hope BTS bakal berikan penampilan spesial.

Menurut laporan dari media Korea Selatan, J-Hope BTS disebut akan memberikan penampilan spesial di panggung Mnet Music Awards 2022, yang digelar di Kyocera Dome Osaka, Jepang.

Berdasar pernyataan salah satu tim produksi dalam acara tersebut, penampilan ini berisikan pesan yang ingin disampaikan J-Hope pada dunia.

"Akan ada penampilan J-Hope yang penuh emosi dari single dan album terbarunya," teranhnya.

Untuk diketahui, Senin (28/11/2022) J-Hope BTS terlihat di Bandara Incheon untuk terbang ke Jepang jelang MAMA 2022.

Tak hanya J-Hope, sederet artis yang masuk dalam line-up acara tersebut, juga tampak memenuhi Bandara Incheon pagi ini, untuk bersiap terbang ke Jepang.

Pada tahun ini, BTS tidak menghadiri gelaran MAMA 2022 sebagai grup. Hanya J-Hope yang dikonfirmasi menghadiri dan tampil di sana.

BTS Perpanjang Rekor Penghargaan

BTS kembali memperpanjang rekornya sebagai artis dengan penghargaan utama atau daesang terbanyak di Industri musik Korea Selatan.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam gelaran Melon Music Awards 2022, BTS kembali membawa pulang penghargaan sebagai Best Male Group dan Record of The Year.

Dua penghargaan itu kemudian menambah panjang daftar penghargaan yang diterima oleh BTS selama mereka berkarier.

Selain itu, dalam ajang Melon Music Awards 2022, BTS juga dianugerahi sebagai "Worldwide All Time Legend".

Penghargaan ini dikhususkan untuk BTS yang memiliki pencapaian luar biasa selama berkarier.

Sementara itu, berikut daftar penerima penghargaan di ajang Melon Music Awards 2022.