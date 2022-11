Melon Music Awards 2022 Sukses Digelar, Simak Daftar Lengkap Pemenang: Ada BTS hingga Lim Young Woon

SURYA.CO.ID - Gelaran penghargaan akhir tahun, Melon Music Awards 2022, sukses diselenggarakan, Sabtu (26/11/2022) kemarin.

Sejumlah bintang KPop diketahui menghadiri gelaran tersebut juga mendapatkan penghargaan dari ajang bergengsi itu.

Di antaranya, LE SSERAFIM, IVE, TXT, ENHYPEN, NewJeans, dan masih banyak lagi.

Baca juga: SELAMAT! RM BTS Dapat Penghargaan dari Administrasi Kebudayaan Korsel, Dinilai Beri Kontribusi

Melansir Kompas, ada yang berbeda dalam ajang penghargaan Melon Music Awards 2022. Peraih Daesang atau penghargaan utama dalam MMA 2022 kali ini, dimenangkan oleh IVE.

Menjadi berbeda, pasalnya girlgroup IVE yang debut kurang dari setahun mendapatkan Daesang pertama dalam karier mereka.

IVE mendapat penghargaan Song of the Year untuk “LOVE DIVE". Grup yang beranggotakan Wooyoung cs ini juga menyabet Best Female Group.

Adapun Best Male Group pada MMA 2022 ini masih dipegang oleh BTS. Mereka juga mendapatkan piala Record of the Year, untuk album antologi mereka "Proof".

Solois Lim Young Woong meraih dua Daesang tahun ini, membawa pulang penghargaan Artist of the Year dan Album of the Year (untuk album studio pertamanya “IM HERO”).

Baca juga: Perform Comeback RM BTS Bakal Digelar Intimate dengan ARMY Korea, Terbatas untuk 200 Orang Beruntung

Berikut daftar lengkap pemenang Melon Music Awards 2022.

• Top 10 Bonsang - BTS, SEVENTEEN, IU, NCT DREAM, IVE, Lim Young Woong, (G)I-DLE, NewJeans, BE’O, MeloMance

• Best Performance Male - TXT

• Best Performance Female - LE SSERAFIM

• Best Songwriter - Soyeon (G)I-DLE

• Best Music Style - Big Naughty

• Global Artist - MONSTA X

• Global Rising Artist - STAYC

• Best Male Solo - Lim Young Woong

• Best Female Group - IVE

• Best Pop Artist - Charlie Puth

• Netizen’s Choice - Lim Young Woong

• Best Music Video - (G)I-DLE “TOMBOY”

• Hot Trend Award - LE SSERAFIM

• 1TheK Global Icon - ENHYPEN

• New Artist Of The Year Award - IVE & NewJeans

• Best Female Solo - IU

• Best Male Group - BTS

• Best OST - MeloMance “Love, Maybe” (Business Proposal)

• Best Collaboration - 10cm, Big Naughty - “Just 10 centimeters”

• Stage Of The Year - IU “The Golden Hour”

• Album Of The Year (Daesang) - Lim Young Woong - IM HERO

• Record of the Year (Daesang) - BTS

• Song of the Year (Daesang) - IVE “LOVE DIVE”

• Artist of the Year (Daesang) - Lim Young Woong

Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id