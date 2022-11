BTS Perpanjang Rekor dengan Penghargaan 'Worldwide All Time Legend' di Melon Music Awards 2022

SURYA.CO.ID - BTS kembali memperpanjang rekornya sebagai artis dengan penghargaan utama atau daesang terbanyak di Industri musik Korea Selatan.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam gelaran Melon Music Awards 2022, BTS kembali membawa pulang penghargaan sebagai Best Male Group dan Record of The Year.

Dua penghargaan itu kemudian menambah panjang daftar penghargaan yang diterima oleh BTS selama mereka berkarier.

Selain itu, dalam ajang Melon Music Awards 2022, BTS juga dianugerahi sebagai "Worldwide All Time Legend".

Penghargaan ini dikhususkan untuk BTS yang memiliki pencapaian luar biasa selama berkarier.

Sementara itu, berikut daftar penerima penghargaan di ajang Melon Music Awards 2022.

• Top 10 Bonsang - BTS, SEVENTEEN, IU, NCT DREAM, IVE, Lim Young Woong, (G)I-DLE, NewJeans, BE’O, MeloMance

• Best Performance Male - TXT

• Best Performance Female - LE SSERAFIM

• Best Songwriter - Soyeon (G)I-DLE

• Best Music Style - Big Naughty

• Global Artist - MONSTA X

• Global Rising Artist - STAYC

• Best Male Solo - Lim Young Woong